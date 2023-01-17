«Інтегратор краденого»: Константинову доручили долучати окуповані українські території до Росії

СІМФЕРОПОЛЬ – Спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов очолив комісію з «інтеграції нових територій» (так у Росії називають тимчасово окуповані українські території – ред.) при Федеральних зборах Росії. За словами Константинова, «Крим взаємодіє з новими російськими регіонами щодо їх інтеграції в російський правовий простір». Крим.Реалії вирішили дізнатися думку кримських активістів, чому Кремль доручив Константинову очолити цю роботу.

В ефірі російського телеканалу «Миллет» кримський спікер Володимир Константинов заявив, що очолювана ним комісія у своїй роботі спиратиметься на кримський досвід.

Ми розуміємо, що поки йдуть бойові дії, актуальність цієї роботи не така очевидна

«Найважливіший інструмент, який сьогодні створено, це комісія, яку я очолюю. На останньому засіданні у Москві її перейменовано з комісії Ради законодавців при Федеральних зборах – на комісію з інтеграції нових територій. Ми там ініціюватимемо ті законопроєкти, що стосуватимуться їх законотворчої діяльності. У рамках прямих контактів із ними ми вже організували взаємодію. Ми розуміємо, що поки йдуть бойові дії, актуальність цієї роботи не така очевидна... Досвід у нас унікальний, і це не тільки ухвалення законів, скільки інструментарій реагування на ситуацію. У чому й сила була нашої команди в 2014 році, це мало хто знає, ми працювали у цілодобовому режимі, але найважливіше – у нас були повноваження на це, ми робили це, ні з ким не погоджуючи», – розповів Константинов.

Раніше депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет заявив, що «новим регіонам буде потрібно менший термін для інтеграції, оскільки вже є «кримський досвід», що дозволяє ефективніше вирішувати різні завдання».

Про те, що цей процес йде повним ходом, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. «Процес інтеграції цих республік в юридичне, правове, економічне, соціальне [поле], простір безпеки Російської Федерації йде повним ходом. І, звичайно, для нас головне, щоб якнайшвидше було забезпечено безпеку республік», – зазначив Пєсков.

Водночас не всі в Криму бачать перспективи, озвучені російськими чиновниками, у такому райдужному світлі. На думку кримськотатарського активіста Едема Дудакова роботу цієї комісії не варто сприймати всерйоз.

«Чому цю роботу довірили Константинову? Відповідь напрошується сама собою, бо ця комісія – фікція. А Константинов найбільше на таку роль підходить. У московських ляльководів для всіх таких персонажів є своя роль», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії активіст.

Кримський активіст Дмитро Демчук висловив думку, що кримський спікер є ідеальною кандидатурою для Кремля, щоб очолити подібну роботу.

«Навіть не здивувався, що Контантинова призначено головою комісії з «приєднаних територій». Перевірений, відповідає всім кремлівським методичкам. Він єдиний з офіційних українських керівників найвищого рангу, який «передавав» Крим у РФ, обіймаючи на той час посаду спікера кримського парламенту. Всі ці дев'ять років окупації Константинов справно виконував усі хотіння Кремля, за що й отримав його довіру і лояльність», – поділився своєю думкою з Крим.Реалії активіст.

Кримський громадський діяч Рагім Гумбатов висловив думку, що призначення Володимира Константинова на цю посаду може бути палицею з двома кінцями.

Щодо кандидатури кримського спікера на роль «інтегратора нових земель», то об'єктивно він має досвід у цьому

«Як показує практика, інтеграція чужих територій – справа непроста. Як мінімум, люди інтегрованих територій мають досвід проживання в іншому законодавчому полі, за інших суспільно-політичних відносин. Як приклад, можу навести слова знайомої завідувачки відділення банку, сказані мені наприкінці 14-го року, мовляв, банківська сфера України та РФ – це «небо і земля, російська банківська сфера – минуле століття». Щодо кандидатури кримського спікера на роль «інтегратора нових земель», то об'єктивно він має досвід у цьому – іншої людини з такою практикою немає. З іншого боку, можливо, за певного збігу обставин Конастнтинова можна буде звинуватити в невдачах і позбутися його. Такий варіант теж не можна виключати», – розповів Крим.Реалії громадський діяч.

Кримський активіст Олексій Єфремов у коментарі Крим.Реалії висловив припущення, що ця посада принесе Володимиру Констнтинову не лише бонуси, а й загрожує небезпекою.

Сумніваюся, що це преференція, а не покарання з обтяженням

«Є такий влучний вислів «халіф на годину» – це голова цієї комісії. Зрозуміло, що жоден російський топ-чиновник, який поважає себе, не візьметься займатися територіями, які буквально відпливають назад «в няньку», як пісок крізь пальці. А таким ось діячам нема чого втрачати, ніякі репутаційних чи санкційних наслідків ця посада не матиме. Що мертве – померти не може. Сумніваюся, що це преференція, а не покарання з обтяженням. Адже шановній комісії доведеться виїжджати на окуповані землі. А що, якщо хтось зіллє координати ЗСУ та їх усіх накриє консоллю від будівлі якогось ПТУ? Навіщо в Гаазі та Нюрнберзі зайві свідки, погодьтеся», – наголосив активіст.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна та Захід засудили подібні незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Велика Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ. Україна заявляє, що збройним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.