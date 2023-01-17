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«Інтегратор краденого»: Константинову доручили долучати окуповані українські території до Росії

Володимир Константинов, колаж

СІМФЕРОПОЛЬ – Спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов очолив комісію з «інтеграції нових територій» (так у Росії називають тимчасово окуповані українські території – ред.) при Федеральних зборах Росії. За словами Константинова, «Крим взаємодіє з новими російськими регіонами щодо їх інтеграції в російський правовий простір». Крим.Реалії вирішили дізнатися думку кримських активістів, чому Кремль доручив Константинову очолити цю роботу.

В ефірі російського телеканалу «Миллет» кримський спікер Володимир Константинов заявив, що очолювана ним комісія у своїй роботі спиратиметься на кримський досвід.

Ми розуміємо, що поки йдуть бойові дії, актуальність цієї роботи не така очевидна
Володимир Константинов

«Найважливіший інструмент, який сьогодні створено, це комісія, яку я очолюю. На останньому засіданні у Москві її перейменовано з комісії Ради законодавців при Федеральних зборах – на комісію з інтеграції нових територій. Ми там ініціюватимемо ті законопроєкти, що стосуватимуться їх законотворчої діяльності. У рамках прямих контактів із ними ми вже організували взаємодію. Ми розуміємо, що поки йдуть бойові дії, актуальність цієї роботи не така очевидна... Досвід у нас унікальний, і це не тільки ухвалення законів, скільки інструментарій реагування на ситуацію. У чому й сила була нашої команди в 2014 році, це мало хто знає, ми працювали у цілодобовому режимі, але найважливіше – у нас були повноваження на це, ми робили це, ні з ким не погоджуючи», – розповів Константинов.

Спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов
Спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов

Раніше депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет заявив, що «новим регіонам буде потрібно менший термін для інтеграції, оскільки вже є «кримський досвід», що дозволяє ефективніше вирішувати різні завдання».

Про те, що цей процес йде повним ходом, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. «Процес інтеграції цих республік в юридичне, правове, економічне, соціальне [поле], простір безпеки Російської Федерації йде повним ходом. І, звичайно, для нас головне, щоб якнайшвидше було забезпечено безпеку республік», – зазначив Пєсков.

Водночас не всі в Криму бачать перспективи, озвучені російськими чиновниками, у такому райдужному світлі. На думку кримськотатарського активіста Едема Дудакова роботу цієї комісії не варто сприймати всерйоз.

Едем Дудаков
Едем Дудаков

«Чому цю роботу довірили Константинову? Відповідь напрошується сама собою, бо ця комісія – фікція. А Константинов найбільше на таку роль підходить. У московських ляльководів для всіх таких персонажів є своя роль», – прокоментував ситуацію Крим.Реалії активіст.

Кримський активіст Дмитро Демчук висловив думку, що кримський спікер є ідеальною кандидатурою для Кремля, щоб очолити подібну роботу.

«Навіть не здивувався, що Контантинова призначено головою комісії з «приєднаних територій». Перевірений, відповідає всім кремлівським методичкам. Він єдиний з офіційних українських керівників найвищого рангу, який «передавав» Крим у РФ, обіймаючи на той час посаду спікера кримського парламенту. Всі ці дев'ять років окупації Константинов справно виконував усі хотіння Кремля, за що й отримав його довіру і лояльність», – поділився своєю думкою з Крим.Реалії активіст.

Кримський громадський діяч Рагім Гумбатов висловив думку, що призначення Володимира Константинова на цю посаду може бути палицею з двома кінцями.

Рагім Гумбатов
Рагім Гумбатов
Щодо кандидатури кримського спікера на роль «інтегратора нових земель», то об'єктивно він має досвід у цьому
Рагім Гумбатов

«Як показує практика, інтеграція чужих територій – справа непроста. Як мінімум, люди інтегрованих територій мають досвід проживання в іншому законодавчому полі, за інших суспільно-політичних відносин. Як приклад, можу навести слова знайомої завідувачки відділення банку, сказані мені наприкінці 14-го року, мовляв, банківська сфера України та РФ – це «небо і земля, російська банківська сфера – минуле століття». Щодо кандидатури кримського спікера на роль «інтегратора нових земель», то об'єктивно він має досвід у цьому – іншої людини з такою практикою немає. З іншого боку, можливо, за певного збігу обставин Конастнтинова можна буде звинуватити в невдачах і позбутися його. Такий варіант теж не можна виключати», – розповів Крим.Реалії громадський діяч.

Кримський активіст Олексій Єфремов у коментарі Крим.Реалії висловив припущення, що ця посада принесе Володимиру Констнтинову не лише бонуси, а й загрожує небезпекою.

Олексій Єфремов
Олексій Єфремов
Сумніваюся, що це преференція, а не покарання з обтяженням
Олексій Єфремов

«Є такий влучний вислів «халіф на годину» – це голова цієї комісії. Зрозуміло, що жоден російський топ-чиновник, який поважає себе, не візьметься займатися територіями, які буквально відпливають назад «в няньку», як пісок крізь пальці. А таким ось діячам нема чого втрачати, ніякі репутаційних чи санкційних наслідків ця посада не матиме. Що мертве – померти не може. Сумніваюся, що це преференція, а не покарання з обтяженням. Адже шановній комісії доведеться виїжджати на окуповані землі. А що, якщо хтось зіллє координати ЗСУ та їх усіх накриє консоллю від будівлі якогось ПТУ? Навіщо в Гаазі та Нюрнберзі зайві свідки, погодьтеся», – наголосив активіст.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна та Захід засудили подібні незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Велика Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ. Україна заявляє, що збройним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.

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