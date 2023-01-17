На окупованій Херсонщині посилилось пересування військової техніки РФ – Хлань

На лівобережній Херсонщині спостерігається збільшення колон військової техніки, яка йде з боку анексованого Криму, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Це відзначають якраз жителі Генічеська. В цих колонах – і автомобільна техніка йде, можливо з живою силою, бо тентовані машини, але колони йдуть постійно. Також пересувається важка техніка залізничним сполученням. І постійне прибуття таких ешелонів в Новоолексіївці», – каже депутат.

За його даними, здебільшого техніка йде в бік Мелітополя та сходу України.

«Якраз якщо брати пропорційно, то десь 80% йде в бік Мелітополя, на схід і тільки 20% вивантажується і залишається на окупованій Херсонщині. В Новоолексіївці окупанти перед тим, як заходить потяг, випускають димові завіси для того, щоб місцеві не могли фіксувати, яка саме техніка і щоб не могли відрізняти, яка техніка пересувається», – стверджує Хлань.



З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини сходу України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW)16 січня у своєму звіті припустили, що Росія, ймовірно, готує низку дій, щоб протягом наступних шести місяців повернути ініціативу у війні проти України і покласти край нинішній низці операційних успіхів України.

Цього місяця міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС заявив, що Росія може розпочати навесні новий наступ з окупованих українських територій. За його словами, Росія може спробувати зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні та сході України.