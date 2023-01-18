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Російський «Сбербанк» розпочав роботу в окупованому Криму

Офіси російського банку були обʼєктами атак активістів ще тоді, коли фінансова установа працювала в Україні на законних підставах, Дніпро, архівне фото, 2017 рік

Найбільший російський універсальний банк, «Сбербанк», розпочинає працювати в окупованому Криму. На півострові вже зʼявилися його банкомати, а перші офіси банку відкриються у великих містах упродовж пів року, повідомила 18 січня пресслужба фінансової установи.

«Сбербанк» сформував команду та починає працювати на півострові Крим. Перші банкомати банку вже встановлені, упродовж року мережа пристроїв самообслуговування почне працювати на всьому півострові. Протягом 2023 року відкриватимуться офіси банку, перші з них у найбільших містах почнуть працювати у першому півріччі. Протягом року розгортатимуться всі необхідні послуги та сервіси «Сбербанку», – цитує «Інтерфакс» повідомлення пресслужби.

До 2014 року «Сбербанк» працював у Криму через свою дочірню структуру, але після анексії півострова був змушений згорнути свою діяльність, щоб уникнути санкцій.

Незабаром після початку російського вторгнення в Україну у 2022 році проти «Сбербанку» та його дочірніх структур були запроваджені міжнародні санкції, які, зокрема, передбачали заморожування закордонних активів банку. З 14 червня фінансова установа відключена від міжнародної системи платежів SWIFT.

У березні 2022 року президент Росії Володимир Путін заявив, що російські компанії та банки зможуть працювати в Криму, оскільки їм тепер нема чого боятися.

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