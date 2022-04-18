Колишній керівник російського «Сбербанку» Хасіс поїхав до США – ЗМІ

Російсько-американський бізнесмен Лев Хасіс, який ще два місяці тому, в лютому 2022 року, обіймав посаду першого заступника голови правління російського «Сбербанку», виїхав до США. Про повідомляє російське бізнес-видання «Ведомости» з посиланням на три джерела. Четвертий співрозмовник видання заявив, що Хасіс перебуває за межами Росії.
«Так, Хасіс зараз не в Росії. Він виїхав із країни одним із перших серед чільних менеджерів «Сбербанку», що просто шокувало співробітників. Після нього з ключових управлінців пішов ще (старший віцепрезидент, технічний директор групи) Давид Рафаловський, який відповідав за блок технологій», – розповіло джерело у банку.
Хасіс має громадянство США. За словами двох співрозмовників видання «Ведомости», він поїхав туди одразу після початку війни в Україні. Ще одне джерело твердить, що відʼїзд Хасіса стався за кілька днів до вторгнення.
Зараз Хасіс не є штатним співробітником будь-якої зі структур «Сбербанку», розповіло джерело видання у фінансовій установі. За словами іншого джерела в банку, компанія не планує продовжувати співпрацю з Хасісом.
Лев Хасіс працював у «Сбербанку» з 2013 року, до цього він перебував у керівництві торгових мереж X5 Retail Group та Walmart.
15 лютого «Сбербанк» повідомив, що Хасіс із 1 червня залишить посаду першого заступника голови правління, але продовжить співпрацювати з банком як консультант, а також очолить створюваний холдинг електронної комерції банку.
25 лютого джерела РБК розповіли, що Хасіс завершив роботу в банку достроково, його останнім робочим днем стало 22 лютого. Перехід Хасіса до холдингу електронної комерції, можливо, не відбудеться, говорив один зі співрозмовників видання.
Після початку війни свої посади залишили спецпредставник президента Росії Анатолій Чубайс, гендиректор «Яндекса» Олена Буніна та заступник директора «Аерофлоту» Андрій Панов. Панов після звільнення та відʼїзду з Росії закликав російських бізнесменів та менеджерів саботувати угоди та контракти, повʼязані з підтримкою війни.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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