Колишній керівник російського «Сбербанку» Хасіс поїхав до США – ЗМІ

Російсько-американський бізнесмен Лев Хасіс, який ще два місяці тому, в лютому 2022 року, обіймав посаду першого заступника голови правління російського «Сбербанку», виїхав до США. Про повідомляє російське бізнес-видання «Ведомости» з посиланням на три джерела. Четвертий співрозмовник видання заявив, що Хасіс перебуває за межами Росії.

«Так, Хасіс зараз не в Росії. Він виїхав із країни одним із перших серед чільних менеджерів «Сбербанку», що просто шокувало співробітників. Після нього з ключових управлінців пішов ще (старший віцепрезидент, технічний директор групи) Давид Рафаловський, який відповідав за блок технологій», – розповіло джерело у банку.

Хасіс має громадянство США. За словами двох співрозмовників видання «Ведомости», він поїхав туди одразу після початку війни в Україні. Ще одне джерело твердить, що відʼїзд Хасіса стався за кілька днів до вторгнення.

Зараз Хасіс не є штатним співробітником будь-якої зі структур «Сбербанку», розповіло джерело видання у фінансовій установі. За словами іншого джерела в банку, компанія не планує продовжувати співпрацю з Хасісом.

Лев Хасіс працював у «Сбербанку» з 2013 року, до цього він перебував у керівництві торгових мереж X5 Retail Group та Walmart.

15 лютого «Сбербанк» повідомив, що Хасіс із 1 червня залишить посаду першого заступника голови правління, але продовжить співпрацювати з банком як консультант, а також очолить створюваний холдинг електронної комерції банку.

25 лютого джерела РБК розповіли, що Хасіс завершив роботу в банку достроково, його останнім робочим днем стало 22 лютого. Перехід Хасіса до холдингу електронної комерції, можливо, не відбудеться, говорив один зі співрозмовників видання.

Після початку війни свої посади залишили спецпредставник президента Росії Анатолій Чубайс, гендиректор «Яндекса» Олена Буніна та заступник директора «Аерофлоту» Андрій Панов. Панов після звільнення та відʼїзду з Росії закликав російських бізнесменів та менеджерів саботувати угоди та контракти, повʼязані з підтримкою війни.