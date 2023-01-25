У окупованому Криму обирають запобіжний захід затриманим учора кримським татарам – активісти

На 9 ранку 25 січня в підконтрольному Росії Київському районному суді Сімферополя заплановане обрання запобіжного заходу затриманим «за зв’язки з Україною» кримським мусульманам. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» із посиланням на адвоката Еміля Курбедінова, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Під час обшуків, як повідомили родичі, було підкинуто книги, як це робиться не перший рік і не вперше. Заборонені ісламські книги», – повідомив Курбедінов.

Згодом «Кримська солідарність» повідомила, що біля суду вже затримали чотирьох людей.

Вранці 24 січня на півночі Криму в Джанкої та Джанкойському районі російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар: у Екрема Кроша в селі Близькогородському, у Айдера Асанова та Рефата Сейдаметова в селі Тимофіївка, у Османа Абдуразакова в селі в Джанкої.

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Пізніше дружина Екрема Кроша Аміде повідомила «Кримській солідарності», що затриманих на півночі Криму кримських татар можуть звинуватити в «тероризмі». Повідомлялося про недопуск незалежних адвокатів до кримських мусульман.

Пізніше стало відомо, що всіх затриманих вранці 24 січня в Джанкої та Джанкойському районі звинуватили в «організації та участі в терористичній організації». Йдеться про заборонену в Росії організацію «Хізб ут-Тахрір».

Російський голова Криму Сергій Аксьонов прямо звинуватив затриманих в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», яка нібито «координувалася з території України».

Представництво Президента в Автономній республіці Крим засудило затримання громадян України на півночі Криму.