Обшуки на півночі Криму: в Зеленського засудили затримання українських громадян

Представництво президента в АР Крим засудило сьогоднішні затримання громадян України в окупованому Криму.

«Представництво засуджує ці незаконні дії окупаційних адміністрацій і вимагає від Росії негайно звільнити незаконно затриманих громадян України, представників корінного кримськотатарського народу», – йдеться в повідомленні.

У відомстві також звернули увагу правоохоронних органів та прокуратури АРК на грубі порушення прав українських громадян із боку російських силовиків.

«Закликаємо міжнародне співтовариство продовжувати політико-санкційний тиск на країну-агресора», – додали в представництві.

Вранці 24 січня на півночі Криму в Джанкойському районі російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар: у Екрема Кроша в селі Ближньогородському, у Айдера Асанова й Рефата Сейдаметова в селі Тимофіївка, у Османа Абдуразакова в селі Дніпровка та у Лемана Зекір’яєва та Халіла Мамбетова в Джанкої.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов прокоментував обшуки у будинках кримських татар. За його словами, силовики затримали шістьох громадян, яких звинувачують у зв’язках з Україною.

Усіх затриманих вранці 24 січня в Джанкої та Джанкойському районі звинувачують в організації та участі в терористичній організації – про це в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомила кримська правозахисниця Лутфіє Зудієва. Усіх шістьох затриманих доставили до будівлі Управління ФСБ РФ у Криму та Севастополі.