Аксьонов про обшуки в Криму: затримали шістьох людей, які мали зв’язки з Україною

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявляє, що російські силовики затримали шістьох громадян, яких звинувачують в участі в організації, яка нібито координувалась з території України.



«У Криму припинено діяльність осередку забороненої на території РФ терористичної організації «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», яка координувалась з території України. Шістьох її учасників затримано. Наші вороги намагаються використати будь-які можливості для дестабілізації ситуації в Криму, зокрема шляхом поширення ідеології тероризму. Ці спроби приречені на провал. Дякую співробітникам ФСБ за ефективну роботу», – написав Аксьонов у телеграмі.

Вранці 24 січня на півночі Криму в Джанкойському районі російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар: у Екрема Кроша в селі Ближньогородському, у Айдера Асанова та Рефата Сейдаметова в селі Тимофіївка, у Османа Абдуразакова в селі Дніпровка та у Лемана Зекір'яєва та Халіла Мамбетова в Джанкої.

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Російські силовики публічно не повідомляють про проведення обшуків у Джанкойському районі.

Російські силовики регулярно проводять обшуки та затримання кримських татар на окупованому півострові. Зокрема, в грудні минулого року відбулася низка обшуків у Джанкойському районі.