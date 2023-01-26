Зросла кількість дітей, поранених через війну РФ проти України – ОГП

В Україні до 917 зросла кількість дітей, що були поранені через агресію Росії, повідомив Офіс генерального прокурора.

Станом на 26 січня офіційне число загиблих дітей за добу не змінилося – 459.

Загалом більш ніж 1376 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

«24 січня внаслідок обстрілу ворогом м. Костянтинівка Донецької області отримав поранення 15-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями ї вбивства та каліцтва дітей; вербування і використання дітей у збройних конфліктах; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги тощо.