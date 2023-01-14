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Новини | Суспільство

Росія скасувала запланований на 14 січня обмін полоненими – координаційний штаб

У штабі зазначили, що лише «перемога зможе визволити всіх полонених»

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у суботу, що сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян, повідомили у штабі.

Коментарів російської сторони з цього приводу немає.

«Про причини такого рішення не складно здогадатися. Ворог продовжує докладати зусиль, щоби розхитати українське суспільство зсередини, використовуючи для цього горе родин, якого сам же і завдав», – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що лише «перемога зможе визволити всіх полонених, отримати компенсації від Росії за завдану шкоду та захистити майбутні покоління українців від російського імперіалізму на тривалий час».

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією 8 січня – додому повернулися 50 військових.

У 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців.

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