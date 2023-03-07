Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, «Да Вінчі» – президент

Під Бахмутом у бою за Україну загинув Герой України Дмитро Коцюбайло (позивний «Да Вінчі»), повідомив у вечірньому зверненні 7 березня президент України Володимир Зеленський.

Глава держави назвав звгиблого «добровольцем, людиною-символом, людиною-хоробрістю». «Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Із 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України», – вказав Зеленський і пообіцяв, що «Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв, наша памʼять про них не згине».

Президент також відзначив «команду, яка займається обмінами».

«130 воїнів вдалося повернути додому з російського полону. І всі 130 – рядові й сержанти. Армія, ВМС, Нацгвардія, прикордонники, інші частини сил оборони. Так само, як і про кожний куточок нашої країни, який перебуває в окупації, ми памʼятаємо про кожну нашу людину, яка перебуває в російській неволі. Звільнимо всіх. Я дякую всім нашим бійцям на передовій, хто усвідомлює, наскільки важливо поповнювати обмінний фонд для нас, для України», – зауважив глава держави.

Черговий обмін полоненими військовослужбовцями між Україною і Росією відбувся 7 березня. В Україну повернулися 130 військових, у зворотному напрямку вирушили 90 росіян.

Більшість із людей, яких Україна повернула 7 березня, мають тяжкі поранення.

Попередній обмін відбувся в середині лютого, тоді додому повернувся 101 українець.

За даними координаційного штабу України з питань поводження з військовополоненими, у 2022 році з російського полону вдалося звільнити 1596 військових і цивільних українців, зокрема 187 жінок.