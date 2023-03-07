У Генштабі повідомили, де російські сили продовжують «безуспішні наступальні дії»

Російські війська основні зусилля і далі зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському й Шахтарському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України ввечері 7 березня.

«Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам’янки, Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що загроза російських ракетних ударів залишається значною по всій території України.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що за підсумками Ставки верховного головнокомандувача військово-політичне керівництво країни вирішило продовжувати оборону Бахмута і посилюватись у місті.

Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський 6 березня заявив, що бої за Бахмут на Донеччині досягли «найвищого рівня напруження».

За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута в п’ятеро більше солдатів, ніж Україна.