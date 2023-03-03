РФ втратила під Бахмутом більше військових, «ніж за час двох Чеченських воєн» – речник 112-ї бригади ТРО

Оборона Бахмуту триває, повідомив пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони Андрій Ковальов 3 березня. Про це він розповів у ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Він вказав на зведення Генерального штабу, за якими українські війська продовжують відбивати напади на Бахмут.

«Насправді російські окупанти не мають успіху на жодному з напрямків, де вони зараз намагаються проводити наступ. Я нагадаю, що зараз російські окупанти намагаються просуватися на Куп’янському напрямку, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Шахтарському», – зазначив Ковальов.

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За його словами, підрозділи Збройних сил України мають продовжувати оборону міста доти, доки є така можливість. При цьому російські війська, додав він, продовжують нести значні втрати біля Бахмута:

«Ми володіємо інформацією, наводили її зокрема у зведенні Генерального штабу, про те, що на окупованій території Запорізької області у Токмаку російські окупанти розмістили крематорій, у якому спалюють тіла так званих частково мобілізованих, зокрема і з Бахмутського напрямку».

Крім того, тіла російських військових везуть до окупованого Криму, де є крематорій в районі Сімферополя, додав пресофіцер.

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«Загалом на полях навколо Бахмуту російські окупанти, очевидно, вже втратили більше особового складу більше, ніж за час двох Чеченських воєн разом узятих», – порівняв він.

Раніше власник російської кишенькової ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про нібито «оточення» його бойовиками міста Бахмут у Донецькій області. Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що російські спроби оточити Бахмут наразі не увінчалися успіхом.