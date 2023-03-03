На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ намагаються відновити наступ – Генштаб

Російські війська протягом доби завдали 30 авіаційних та шість ракетних ударів, а також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 3 березня.

«Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках», – йдеться в зведенні.

Ну Куп’янському й Лиманському напрямках російська армія продовжувала безуспішні спроби наступу в районах Білогорівки на Луганщині та Спірного на Донеччині, додає командування. Також продовжуються намагання оточити Бахмут: протягом доби українські війська відбили атаки в районах Васюківки, Дубово-Василівки та Бахмута.

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«На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли 15 населених пунктів. Зокрема це – Времівка, Новосілка, Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне і Кам’янське Запорізької області; Берислав, Козацьке, Білозерка і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків на Миколаївщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення», – повідомляє штаб.

За його даними, у окупованих населених пунктах Сватівського району російська адміністрація відключила банкомати, таким чином позбавивши місцевих жителів можливостей отримувати пенсії та інші соціальні виплати.

«Пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано отримувати виплати готівкою у визначені дні. Проте, через таку організацію, люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші», – стверджує командування.

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Крім того, за зведенням, українська авіація завдала п’ять ударів по російському особовому складу та військовій техніці.

Раніше Повітряні сили також звітували про збиття російського винищувача Су-34.