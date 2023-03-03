«У серпні повертаємося додому». Чи піде армія РФ з Маріуполя у 2023 році?

Чи можуть українські військові звільнити Маріуполь Донецьої області вже цього року? Як на останні обстріли у місті відреагували його жителі й окупанти, які там розміщені? Що означатиме втрата Маріуполя для Путіна і російської армії? Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» запитав про це експертів.

Росія, імовірно, буде стурбована вибухами у Маріуполі, оскільки вважала цю зону недосяжною для українських ударних засобів, зазначила 27 лютого розвідка Міністерства оборони Великої Британії. У повідомленні сказано, що з 21 лютого цього року російські окупаційні сили повідомили про щонайменше 14 вибухів у районі окупованого Росією Маріуполя.

Серед місць інцидентів – сховище боєприпасів в аеропорту, два паливні склади та металургійний завод, який Росія використовує як військову базу. Маріуполь розташований на відстані щонайменше 80 км від лінії фронту, нагадує британське відомство.

Британські військові також зазначили, що, попри значні руйнування, Маріуполь важливий для Росії, оскільки це найбільше місто, захоплене у 2022 році, яке Росія досі контролює, і воно розташоване на ключовому логістичному маршруті.

Російські ЗМІ, своєю чергою, після вибухів здебільшого пишуть, що у Маріуполі працюють системи ППО, які начебто збивають повітряні цілі.

Начальниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 23 лютого повідомила, що «українські військові вже не вважають російську армію в окупованому Маріуполі недосяжною».

в ефірі телемарафону 23 лютого повідомила, що «українські військові вже не вважають російську армію в окупованому Маріуполі недосяжною». Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нещодавно заявив, що окупований Маріуполь буде звільнений вже цього року. Про це він сказав у фільмі журналіста Дмитра Комарова «Рік». Залужний зазначив, що на Святого Миколая він мав захід за участю дітей, де хлопчик запитав його, чи точно Україна повернеться до Маріуполя. Залужний відповів, що ЗСУ звільнять Маріуполь у 2023 році.

«Окупанти в розгубленому стані»

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що вибухи, які сталися у місті, зміцнили місцевий спротив.

Це дійсно підняло дух людей в окупації та зміцнило спротив

«Окупанти й місцеві жителі реагують абсолютно адекватно кожен у свій бік. Що стосується маріупольців, то, звісно, вони зраділи, вони відчули, що, те, що ми давно кажемо, деокупація Маріуполя неминуча, що ніхто не забув про Маріуполь, що він буде звільнений, що всі цим займаються. Врешті-решт вони це почули, побачили, можна сказати, на власні очі. І це дійсно підняло дух людей в окупації та зміцнило спротив. Це дуже гарна новина», – сказав він.

За словами Андрющенка, російські окупанти у Маріуполі перебувають у розгубленому стані.

Пішли зачистки, причому достатньо масові з перекриттям доріг, з зупинкою руху транспорту. Це, безумовно, реакція в тому числі на «бавовну»

«Маріуполь перестав бути глибоким тилом, перестав для них бути безпечним, враховуючи, що вони накопичили достатню кількість боєкомплекту, палива і військової сили. І треба з цим щось робити, що саме вони не розуміють. Реакція в росіян була запізніла. Принаймні ми побачили першу таку реакцію сьогодні, тому що по місту і по Маріупольському району пішли зачистки, причому достатньо масові з перекриттям доріг, з зупинкою руху транспорту. Це, безумовно, реакція в тому числі на «бавовну», з пошуку людей, які можуть допомагати, щоб кара небесна завітала в Маріуполь ще не один раз», – розповів Андрющенко.



За його словами, у Маріуполі останнім часом збільшилася кількість представників Росгвардії, але разом із тим він каже про зменшення кількості російських військових.

Спостерігаємо зменшення кількості російських військових безпосередньо по Маріупольському району

«Всі інші підрозділи, які розташовані на території Маріуполя та Маріупольського району, ми бачимо. Зменшення контингенту пов'язане з тим, що це був резервно-ударний контингент, який вони формували, доукомплектовували, проводили злагодження. Зараз він іде на фронт і відправляється на різні ділянки фронту. Тому спостерігаємо зменшення кількості російських військових безпосередньо по Маріупольському району», – пояснив Андрющенко.



Російські військові в Маріуполі використовують укріплення, які були побудовані Збройними силами України, зазначив посадовець.

«Єдине що – вони завезли зенітні гармати зразка 1939 року. Мабуть, в такий спосіб вони будуть намагатися протидіяти «бавовні», яка літає в Маріуполь. Всі укріплення закінчені. В принципі не так багато роботи було, тому що вони здебільшого використовують укріплення, які були побудовані ще ЗСУ. Просто довели до ладу, трохи добудували. Нових або іншого якогось укріплення Маріуполя ми не спостерігаємо», – поділився радник мера.

Андрющенко впевнений, що Маріуполь вдасться звільнити цього року.

У серпні ми повернемося додому

«У нас немає відчуття, що це відтягнеться на якісь роки. Маріуполь є тією точкою, яка потрібна ЗСУ, потрібно повертати в Україну, тому у нас немає сумніву. Ми сподіваємося, що ближче до вересня, в серпні, ми повернемося додому», – наголосив він.

«Повномасштабний тоталітарний режим»

Директор маріупольської громадської організації «Архі-Місто» Андрій Марусов розповів, що останні вибухи для багатьох містян стали «шоком і великою несподіванкою».

Багато людей просто звикли до того, що лінія фронту далеко – 80, а то і більше кілометрів

«Минув майже рік від початку вторгнення, більше ніж пів року під окупацією, і багато людей просто звикли до того, що лінія фронту далеко – 80, а то і більше кілометрів, що взагалі перспективи звільнення українською армією примарні. А тут раптово, несподівано більше десятка вибухів. Насправді треба сказати, що десь восени також були якісь так званні «хлопки», але, швидше за все, йшлося про роботу російського ППО», – сказав Марусов.



«А зараз те, що відбулося протягом останнього тижня, це дійсно були вибухи. Принаймні 2-3 підтверджені, і це дійсно, був такий для когось шок, для когось дуже приємна новина, що українська армія повертається», – додав він.



Водночас рух російської техніки через Маріуполь триває, каже Марусов.

«Здебільшого вона спрямовується на північ Донецької області – під Волноваху, Вугледар, де точаться запеклі бої», – каже він.



У самому місті вже давно діє жорсткий репресивний режим, зазначив громадський діяч. За його словами, після нещодавніх обстрілів він лише посилився.

У Маріуполі значно посилилися облави, обшуки, патрулі Росгвардії, які там у кожному кварталі

«Всіх бюджетників, які там у школах або в окупаційній адміністрації працюють, їх змушують встановлювати спеціальну програму на свої смартфони, яка буде відстежувати їхні дзвінки. Або там встановлюють в самому місті на телекомунікаційному обладнанні спеціальні програми, як і в Росії, які б відстежували інтернет-трафік. Після цього українського обстрілу їхніх позицій (окупантів – ред.) у Маріуполі значно посилилися облави, обшуки, патрулі Росгвардії, які там на кожному кварталі ходять, контролюють ситуацію. Це такий повномасштабний тоталітарний режим. Крок вправо, Крок вліво – розстріл на місці», – розповів він.



Марусов також висловив сподівання, що ЗСУ зможуть деокупувати Маріуполь цього року.



«Звісно, всі в Маріуполі ставляться до цього дуже позитивно і дуже очікують, сподіваються, що це насправді так і станеться. Зокрема, після того, як той самий Залужний сказав, що цього року звільнять Маріуполь. Раз головнокомандувач це каже, то ми віримо всі, хто виїхав, усі, хто вцілів після цієї маріупольської бійні, та й багато людей в самому Маріуполі, якщо вони отримали цю інформацію, вони цього очікують», – впевнений громадський діяч.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Потрібно ізолювати Маріуполь»

Українська армія не буде штурмувати Маріуполь у лоб. Українській армії потрібно ізолювати Маріуполь

Військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін сказав в коментарі «Новинам Приазов'я», що деокупація Маріуполя – це частина глобального звільнення окупованої частини півдня України.

«Не потрібно розглядати Маріуполь окремо. Мало того, звільнення Криму, ізоляція Криму, перетворення Криму з півострова на острів – це ще важливіше, ніж звільнення Маріуполя. Зрештою, це призведе до звільнення Маріуполя. Звичайно, українська армія не буде штурмувати Маріуполь у лоб. Українській армії потрібно ізолювати Маріуполь, як був ізольований Ізюм під час операції балаклейсько-ізюмської або Херсону, під час херсонської операції», – зауважив він.

Для деокупації Маріуполя українським військовим, перш за все, потрібна далекобійна зброя, каже експерт.

Не давати російській армії здійснювати свої плани та операції

«Потрібні далекобійні системи, в тому числі крилаті бомби, які запускаються з землі. І, крім того, інша зброя з високою точністю, яка дозволяє знищити логістику противника, ще більше відтиснути його, зараз на 100 кілометрів, потім ще далі, ще глибше. Та не давати російській армії здійснювати свої плани та операції. Приблизно так само українська армія не дозволила реалізувати плани та ідеї в напрямку Вугледару, де в останній місяць було знищено понад 100 одиниць обладнання, і всі їхні спроби штурму закінчилися колапсом», – нагадав він.



Також Україні потрібні ракетні системи авіаційного базування, зазначив Левін.

«Наприклад, деякі платформи, західні літаючі платформи, які можуть носити зброю «повітря-земля», далекобійну, яка за 100 кілометрів бʼє, потрапляє на 100 кілометрів. Це потрібно для ізоляції півдня, Криму в тому числі, врешті-решт і Маріуполя», – підкреслив Левін.



Експерт зауважив, що деокупація Маріуполя підкреслить некомпетентність російської армії і її неспроможність утримувати захоплені міста.

Вони просто повбивали купу людей, десятки тисяч людей вбили, розтрощили місто. Для чого?

«Після того, як Маріуполь звільнять, буде яскраво видно, наскільки безглуздою була їхня (окупантів – ред.) авантюра. Вони просто повбивали купу людей, десятки тисяч людей вбили, розтрощили місто. Для чого? Для того, щоб місто повернулося та було українським, як це відбудеться з усіма територіями та містами», – сказав він.



Експерт знов наголосив, що ключовим об'єктом для звільнення Маріуполя є Крим.



«Для українського командування, їхній план деокупації півдня, він розглядається цілісно – Крим, Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, ну й уся Херсонська область. Всі війни та операції розглядаються комплексно на стратегічному рівні. Й архітектура оборони Росії там, ні півдні, вона повʼязана. Архітектура оборони Маріуполя завʼязана на Крим, а архітектура оборони Криму завʼязана на Маріуполь», – пояснив Левін.

«Удар по іміджу РФ»

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі, який родом із Маріуполя, зазначив, що деокупація цього міста стане «серйозним ударом по іміджу Росії».

«Туди було багато грошей вкладено, що викликало навіть ненависть і огиду, повний спектр негативних емоцій серед мешканців, навіть того ж самого Донецька, в який нічого не вкладали протягом 8 попередніх років. Як ми бачили навіть повідомлення цих окупантів, після того, як там прозвучали «хлопки», вони були шоковані. Вони визнають, що не очікували, що щось таке може бути. Вони взагалі сподівалися, що були певні домовленості між Росією та Україною або Росією та США, що Маріуполь буде залишений їм (Росії – ред.)», – зазначив політолог.

Буде крах єдиної піррової перемоги Путіна, про яку він оголосив за підсумками першого року повномасштабної війни

«Тому, звичайно, це буде крах єдиної піррової перемоги Путіна, про яку він оголосив за підсумками першого року повномасштабної війни, а саме те, що Азовське море стало внутрішнім», – нагадав він.



Звільнення Маріуполя також знищить плани Росії зі збереження сухопутного коридору до Криму, зауважив політолог. Тому російська армія буде намагатися щосили втримати місто. Коли ЗСУ зможуть деокупувати місто, напряму залежить від надання Україні військової допомоги, вважає Ялі.

«Якщо будуть ці далекобійні ракети, головна запорука звільнення, як продемонстрував Херсон, – це знищення логістики. Ось звільнити Волноваху, перерізати постачання залізною дорогою на весь південь, яке туди йде. Це допоможе нам деокупувати не лише Маріуполь, а взагалі звільнити всі території, окуповані 24 лютого на півдні нашої держави. І, звичайно, в цілому це залежить від об'ємів і темпів постачання інших видів озброєнь, наступальних, тих самих танків, БТРів, снарядів. Тобто, саме від цього залежать темпи наших відвоювань», – підкреслює політолог.



Втім, чим пізніше надійде зброя, тим більше російські військові зможуть укріпитися в Маріуполі й підготуватися до наступу ЗСУ, додав Ялі.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано більшу частину забудови.