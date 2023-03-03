Мінреінтеграції пропонує примусову евакуацію сімей із дітьми з зон бойових дій

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій ініціює постанову щодо «захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів» – про це заявила 3 березня голова відомства Ірина Верещук.

За повідомленням міністерства, таку пропозицію Верещук озвучила під час засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

Постанова передбачає дозвіл обласним військовим адміністраціям за погодженням з військовим командуванням і Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації ухвалювати рішення «про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють».

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«Такі рішення можуть ухвалюватися щодо окремих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. При цьому відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається», – йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

Очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила Радіо Свобода 28 лютого, що в уряді розглядають можливість примусової евакуації цивільних людей із зон активних бойових дій. За її словами, поки дискусія – «аж до того, щоб просто примусово вивозити родини з дітьми», триває.

Зокрема, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко неодноразово закликав цивільних жителів евакуюватися через постійні російські обстріли.