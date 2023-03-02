«Жителів вивозять, військових завозять». Чи дійсно армія РФ готується відступати з Херсонщини?

Чи відступають російські окупанти з лівобережної Херсонщини? Куди тікають окупаційні чиновники і наскільки це явище масове? Чи користуються місцеві жителі можливістю виїхати до Росії і що відомо про тих, хто погодився це зробити? Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Російські військові на окупованій території Херсонщини почали діяти як при відступі з правобережної частини області, повідомив 25 лютого Генеральний штаб Збройних сил України. За даними відомства, російські військові обшукують будинки місцевих жителів, забирають у них човни та будь-які плавзасоби. Щоправда, у Генштабі припускають, що російські війська можуть використовувати загарбане для диверсій.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань 26 лютого повідомив, що окупанти закрили на в’їзд та виїзд Нову Каховку. Місто Каховка, своєю чергою, поки відкрите, але він не виключає, що закриють і його. Депутат стверджує, що Каховку обстрілюють з глибини окупованих територій. Таким чином загарбники хочуть залякати місцеве населення, щоб люди погодилися на депортацію, вважає він.

26 лютого повідомив, що окупанти закрили на в’їзд та виїзд Нову Каховку. Місто Каховка, своєю чергою, поки відкрите, але він не виключає, що закриють і його. Депутат стверджує, що Каховку обстрілюють з глибини окупованих територій. Таким чином загарбники хочуть залякати місцеве населення, щоб люди погодилися на депортацію, вважає він. Генеральний штаб у своєму зведенні 27 лютого повідомив, що через побоювання деокупації українських територій, в населених пунктах Олешки та Скадовськ Херсонської області російські окупаційні сили готуються до втечі на територію окупованого Криму. Зокрема, з 21 лютого до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі почали виїжджати жителі Херсонщини, які співпрацюють з окупантами, повідомляють в українському відомстві. А з 24 лютого загарбники оголосили про так звану евакуацію всіх охочих. «Для перевезення залучили військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж», – стверджують в Генштабі.

Призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо 27 лютого заявив, що російські окупаційні сили начебто не виїжджають з Олешок і Скадовська до Криму.

«Нова Каховка закрита»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що російські окупаційні сили виїжджають із деяких міст, втім, це явище не масового характеру. Місцеві жителі, які співпрацюють з окупантами, переїжджають на Арабатську стрілку в Генічеську, каже він.

«Дійсно на Арабатській стрілці в Генічеську спостерігається збільшення кількості колаборантів із різних регіонів окупованої Херсонщини. Вони на зараз центром свого урядового кварталу визнали недобудовану клініку Козявкіна (Міжнародна клініка Володимира Козявкіна – ред.) На зараз там ведуться дуже активними темпами ремонтні роботи. Завезли велику кількість гастарбайтерів і завезли велику кількість будівельних матеріалів, саме вже таких облицьовуваних. Тобто ці роботи на зараз тривають, і всі окупаційні адміністрації й колаборанти на зараз дійсно концентруються здебільшого в Генічеську», – розповів Хлань.



Кількість російських військових у регіоні не зменшилася, каже депутат, і вони посилюють тиск на місцеве населення.

На в’їзд-виїзд закрите місто Нова Каховка, і там залишилось дуже мало людей

«Ось цю так звану евакуацію з населених пунктів, які розташовані вздовж узбережжя Дніпра, окупанти вже проводять другий місяць. І тиск на місцеве населення дійсно посилюється. На в’їзд-виїзд закрите місто Нова Каховка, і там залишилось дуже мало людей. Відповідно, лякають такими самими діями й інші міста, лякають і Каховку, і Таврійськ, Олешки, і Голу Пристань. Але поки що це на стадії залякування. Людей намагаються примусово депортувати, здебільшого йде депортація до Росії», – зазначив Хлань.

За його словами, окупанти ще більше тиснуть на місцевих жителів, аби вони отримувати російські паспорти.

Якщо людина не отримала російський паспорт, то не має права і на жодну власність на окупованій території

«Залякують людей тим, що будуть відбирати майно. Якщо людина не отримала російський паспорт, то, відповідно, вона не має права і на жодну власність на окупованій території. Це означає, що людина не може користуватися автомобілем, бо він не перереєстрований, земельною ділянкою, навіть своєю домівкою. Тому окупанти погрожують тим, що будуть відбирати абсолютно все майно, якщо людина не отримала російський паспорт», – додав депутат.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Скадовськ: «постійні ротації військових РФ»

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв зазначив, що у місті постійно відбуваються ротації особового складу російської армії, а місцевим жителям пропонують виїжджати до Росії.

Масової евакуації населення немає

«Сказати, що є якийсь організований рух в одну сторону, цього не можна сказати, але точно постійно відбувається зміна особового складу. Вони (окупанти – ред.) пропонують людям евакуйовуватися на територію Росії, як правило. Плюс заманюють так званими житловими сертифікатами, що начебто можна переїхати й отримати житло. Але, наскільки мені відомо, можливо, одиниці намагаються скористатися цими пропозиціями, тому що немає довіри у більшості населення до цих пропозицій. А масової евакуації населення немає», – стверджує мер міста.

Водночас, каже він, окупанти заселяють Скадовськ лояльними до себе людьми.

Намагаються заповнити територію лояльними до цієї окупаційної влади людьми

«Окупаційна влада видає їм ключі від житла, яке покинули сьогодні жителі Скадовська та інших сіл. Які змушені були евакуюватися, виїхати на підконтрольну територію. Вони (окупанти – ред.) видають їм ключі, кажуть, що живіть тут. Таким чином вони намагаються заповнити територію лояльними до цієї окупаційної влади людьми. Я думаю, основна мета – вивезти людей, які можуть бути проти окупації або зараз вони проти чи нейтральні та заселити тими, хто буде точно підтримувати окупацію», – впевнений Яковлєв.



Посадовець зазначив, що у Скадовську окупаційні сили також примушують місцевих жителів отримувати паспорти Росії.

«Сказати «не хочу, не буду», такий варіант не дуже є добрим для людей. Але люди відмовляються досі, не оформлюють ці паспорти, далеко не всі їх мають. Далі тиск здійснюється на власників нерухомості, майна, автотранспорту з метою змусити їх зареєструвати майно в російських реєстрах. Відповідно, для того, щоб зробити також цю процедуру, потрібно оформити російський паспорт. Навіть є інформація, що вони попереджають, що з березня перестануть видавати пенсії, хто не має російського паспорта», – повідомив мер міста.

Олешки: «пограбування населення триває»

Міський голова Олешок Євген Рищук розповів, що російські військові з цього міста поки не відступають.

Поки відступу ми не бачимо

«Ротації, рух військової техніки, живої сили – це завжди є. Прослідкувати доволі тяжко, тому що ніхто не сідає в автомобіль і не їде чи за тим, чи за другим танком і не дивиться, куди він поїхав. Тут проаналізувати досить тяжко. Але знову прийшла інформація, що вони змушують брати російські паспорти. Тобто тут питання, якщо вони тікають, то навіщо вони далі паспорти ці пхають. Поки такої інформації конкретної, що йде відступ, ми не бачимо», – каже Рищук.



Він підкреслює, що ситуація в Олешках стає дедалі важчою.



«Тільки за останній тиждень у нас від обстрілів міста загинули 4 людини, 7 поранених, 2 дітей. Частину якусь цих людей привозять до нас в лікарню, і хтось бачить, а частину вивозять в місто Каховку, і можуть і не бачити, куди вивозять, якщо це загиблі люди», – розповів міський голова.

Як грабували, так і грабують, ще більше, тому що і грабувати нема що, вони вигрібаються до краю

«В цілому ситуація стала складніша, тому що як грабували, так і грабують, ще більше, тому що і грабувати нема що, вони вигрібаються до краю. І пройшла інформація, що останнім часом почали забирати заможніших людей, які ще залишилися і не захотіли виїжджати – під'їжджають і грабують повністю їхні будинки, забирають людей, вивозять, ніхто не знає, куди», – додав він.

Міський голова розповів, що йому відомо про тих жителів, які погодилися виїхати до Росії.

«Десь завезли на край географії – була інформація, що 25 осіб з півдня України завезли в місто Тюмень, Сибір. Я кажу, все життя всі з Тюмені тікали десь на південь, тому що там холоди й туди їздили тільки на заробітки, а зараз наших людей з півдня відвезли в холоди. Люди зробили десь свій вибір, чи за них, це друге питання. Але ж дуже немало людей виїжджало, ми бачили десятки автобусів, виїжджали, вивозили людей, хто в Криму залишився, хто поїхав до Росії, хто поїхав з Росії у Європу, в Грузію, тобто відтік людей був», – зазначив він.

За його даними, виїхати з окупації через Росію до інших країн зараз коштує кілька сотень доларів. Не всі мають такі кошти.

Беруть з однієї людини 500 доларів – 400 доларів послуга і 100 доларів беруть за продукти. Це на декілька днів

«Залишились ті люди, які чи все ж вперто думають, що все щось зміниться, і сидять чекають, хтось не може виїхати, тому що нема за що. Зараз перевізники з Чонгару через Росію, Грузію, Польщу на Київ беруть з однієї людини 500 доларів – 400 доларів послуга і 100 доларів беруть за продукти. Це на декілька днів, поки йде сам маршрут. Тобто не в кожного є ці 500 доларів, щоб заплатити й виїхати, і люди все ж таки залишаються», – пояснив Рищук.



Сховатися під час обстрілів в Олешках також складно, оскільки у місті майже немає підвалів, додав посадовець.

«У місті високий рівень ґрунтових вод завжди був, і не тільки в місті, а й в селах навкруги. З підвалами в нас в місті й в селах дуже велика проблема. Тобто підвал теж не є таким місцем, де можна вберегтися, якщо буде пряме влучання снаряда. Але ж якщо це десь поруч, то підвал був би хорошим сховищем. Але, на жаль, у нас в селах майже ні в кого немає підвалів», – пояснив Рищук.

«У місті є декілька бомбосховищ, які були там свого часу продані, передані, але все ж таки вони є. Є підвали в школах, Будинку культури, але я не знаю, чи сьогодні туди росіяни запускають людей», – додав він.

«Евакуація вглиб окупованих територій»

Політолог з Херсону Володимир Молчанов вважає, що окупанти зацікавлені вивозити жителів лівобережної Херсонщини, перш за все, для зручності розташування російських військових у регіоні.

«Вони (окупанти – ред.) стикалися з певним дефіцитом житла, особливо в місцях, куди не долітають снаряди та ракети нашої (української – ред.) артилерії, де вони, власне, розміщували цих мобілізованих. З одного боку – достатньо далеко. З іншого боку, щоб мати можливість швидко перекидати не з Криму, або з дальших місць, а безпосередньо з прилеглих місцевостей до театру бойових дій», – зауважив політолог.



За його даними, в Олешках тих, кого вважають колаборантами, майже не залишилося: «Вони, звичайно, залишаються, але переважно дрібні, адміністратори сидять в тому ж Скадовську, в Олешках, Голій Пристані. Функції тих колаборантів полягають в тому, щоб показати російським військовим, де є вільне житло».

4 автобуси і приблизно десь 80 осіб на тиждень виїжджають. Значною мірою це люди, яким пошкодили житло

Політолог зазначив, що з окупованої частини Херсонщини виїхати на підконтрольну владі України територію зараз неможливо. Ті, хто залишає регіон, змушені це робити через окупований Крим.

«Вони вивозять населення з чотирьох міст. Раз на тиждень приїжджає автобус, він виїжджає в бік Криму незаповнений. Тобто це 4 автобуси на тиждень і приблизно десь 80 осіб на тиждень виїжджають. Значною мірою це люди, яким пошкодили житло, в ході контрбатарейної боротьби чи в ході, власне, «рашистських» обстрілів. Тому що вони постійно вдаються до обстрілів міст ними ж контрольованих. Людям, які постраждали, їм нікуди тікати, крім як вглиб території, яка контролюється окупантами», – каже Молчанов.

Втім, виїжджають не лише постраждалі від обстрілів жителі, а й ті, хто підтримує Росію, стверджує він.

«Вони переважно поїхали в Краснодарський край, де були розміщені в містах Анапи й почали поступово видавати житлові сертифікати. Наскільки мені відомо, видано їх досить мало. Росіяни не мають фізичної можливості забезпечити квартирами таку кількість людей», – переконаний політолог.

«Ці 11 тисяч сертифікатів, вони не можуть покрити всіх, тому що евакуація потім була розповсюджена і на лівий берег, причому, на відмінну від правого берега, це була не зовсім добровільна евакуація», – додав Молчанов.