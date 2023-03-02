Кириленко: 80% Бахмута зруйновано, в місті залишаються менше 5 тисяч людей

80% міста Бахмут зруйновано, але в місті залишаються менше п'яти тисяч людей, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.



«Ситуація в Бахмуті є вкрай напруженою, місто обстрілюється з усіх боків. Ворог намагається обійти з півночі місто і захопити його. При цьому ведеться шквальний вогонь по місту. Бахмут зруйнований на понад 80%. Місто вже є режимним об'єктом, в'їзд-виїзд за перепустками відпрацьований», – заявив він в ефірі національного телемарафону.



При цьому, за його словами, в Бахмуті залишається менше п'яти тисяч людей – ці люди відмовляються від евакуації. До повномасштабного вторгнення в місті проживали понад 70 тисяч людей.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в районі Бахмута на Донеччині є «вкрай напруженою».

«Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони «Вагнера», які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто. У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму», – цитувала слова Сирського пресслужба Сухопутних військ.

Про ускладнення ситуації на Бахмутському напрямку заявляв і президент Володимир Зеленський.

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В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські війська у війні проти України намагаються компенсувати обмеження бойової потужності застосуванням тактики використання штурмових загонів, але це навряд чи приведе до успіху.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.