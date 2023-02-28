Сирський: Росія «кинула» на Бахмут найбільш підготовлені штурмові загони «Вагнера»

Ситуація в районі Бахмута на Донеччині є «вкрай напруженою», повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

«Незважаючи на суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони «Вагнера», які намагаються прорвати оборону наших військ і оточити місто. У боях за Бахмут наші воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму», – цитує слова Сирського пресслужба Сухопутних військ.

Про ускладнення ситуації на Бахмутському напрямку напередодні ввечері заявив президент Володимир Зеленський.

Читайте також: 300 обстрілів за добу, Бахмут залишається «епіцентром удару ворога» – військові

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.