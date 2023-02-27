300 обстрілів за добу, Бахмут залишається «епіцентром удару ворога» – військові

Російські військові на Бахмутському напрямку за добу здійснили 300 обстрілів, відбулося 60 бойових зіткнень, повідомив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

«Бахмут залишається епіцентром удару ворога, де він концентрує свою увагу на тому, щоб прорвати нашу оборону. Зокрема, в районі таких населених пунктів, як Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне. Відбулося 300 обстрілів на цьому відрізку фронту з різних видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. 60 бойових зіткнень відбулося, де ворог втратив 63 військовослужбовців убитими і 141 пораненими різного ступеня», – сказав Череватий.

Він додав, що в районі Ягідного тривають жорстокі бої, а командування вживає заходів для недопущення просування загарбників.

Череватий також наголосив, що ситуація в районі Бахмута є важкою, але контрольованою.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.