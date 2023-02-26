«Епіцентр удару ворога»: військові розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

У районі Бахмуту точаться запеклі бої, найбільше страждають Лиманський та Куп’янський напрямки, зазначив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, динаміка боїв на Бахмутському напрямку зараз вкрай напружена.

«Це епіцентр удару ворога. Лише за цю добу на Бахмутській ділянці фронту – це Оріхове, Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне – відбулося 125 обстрілів реактивними системами залпового вогню і ствольної артилерії, 32 боєзіткнення», – сказав він.

Череватий зазначив, що лише в районі самого Бахмуту відбулося 24 обстріли та 14 боєвих зіткнень. За минулу добу на Бахмутському напрямку російська армія втратила 77 свої бійців, а ще 159 зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами Череватого, російські військові зосереджують найбільші удари артилерії на Лиманському та Куп’янському напрямках. Так, за цю добу вони здійснили 197 обстрілів із РСЗВ та ствольної артилерії. Проте, як зазначив Череватий, були дні з навіть більшою кількістю обстрілів. Також за добу відбулося 19 боєзіткнень та п’ять авіанальотів.

На Лиманському та Куп’янському напрямках російські військові втратили 67 своїх бійців, ще 102 окупанти зазнали поранень.

«Ми спостерігаємо тенденцію вже багато днів поспіль, що вони намагаються використовувати техніку і щодоби там нищиться їхня броньована техніка», – додав речник.

За його словами, за добу РФ втратила чотири модернізовані танки Т-72, одну БМП і склад боєприпасів.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

Після бахмутського напрямку другою найбільш «гарячою» ділянкою фронту російсько-української війни є Вугледар. З огляду на тривалість та інтенсивність спроб наступу російських військ та артилерійські обстріли, ця ділянка не поступається Бахмуту.