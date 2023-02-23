Розвідка Британії: війська РФ біля Вугледара навряд чи мають ударну сил, здатну на прорив

Росія може готуватися до чергового наступу в районі Вугледара на Донеччині, але навряд чи має ударну силу, здатну на прорив, заявила 23 лютого розвідка Великої Британії.

«Місто Вугледар знову зазнало потужного обстрілу. Існує реалістична можливість того, що Росія готується до чергових наступальних зусиль у цьому районі, незважаючи на дорогі невдалі атаки на початку лютого і наприкінці 2022 року. Ймовірно, відповідальність за Вугледарську операцію все ще несе російське Східне угруповання військ», – йдеться в повідомленні, опублікованому у твітері Міністерством оборони Британії.

«Його командувач, генерал-полковник Рустам Мурадов, ймовірно, перебуває під сильним тиском, щоб покращити результати після різкої критики з боку російської націоналістичної спільноти через попередні невдачі. Однак навряд чи Мурадов має ударну силу, здатну здійснити прорив», – додали в британській розвідці.

Там також зауважили, що протягом останніх 48 годин тривають важкі бої в районі Бахмута, де українські сили «зберігають шляхи постачання відкритими на заході, незважаючи на повзуче оточення Росії протягом останніх шести тижнів».

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

Після бахмутського напрямку другою найбільш «гарячою» ділянкою фронту російсько-української війни є Вугледар. З огляду на тривалість та інтенсивність спроб наступу російських військ та артилерійські обстріли, ця ділянка не поступається Бахмуту.

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