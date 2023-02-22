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На Донеччині Авдіївка «фактично повністю зруйнована» – Кириленко

Авдіївка після російських атак, листопад 2022 року

На Донеччині місто Авдіївка «фактично повністю зруйнована», повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Авдіївка фактично повністю зруйнована. Руйнація нашого міста-фортеці Бахмут перевищує 80%. Фактично по всій лінії фронту приблизно однакова ситуація – ворог, не маючи можливості захопити ці міста, застосовує відому тактику «випаленої землі» – використовує всі види озброєння, щоб знищувати всю інфраструктуру», – сказав він в ефір національного телемарафону.

За його словами, активізація російських сил – і обстріли, і наступи – спостерігається насамперед на Бахмутському напрямку.

«Авдіївський, Вугледарський напрямках дуже гаряче стало у лютому. Точно можу сказати, що наступ ворога продовжується. Але ті плани, які вони ставлять собі, потім переносять, є такими, що не виконуються.. Ми робимо все, щоб не лише зупинити ворога, а й в подальшому звільняти територію Донеччини, яка була окупована з 2014 року», – додав Кириленко.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

Життя прифронтової Авдіївки у фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Життя прифронтової Авдіївки у фото

Жителі Авдіївки на Донеччині намагаються пережити суворі зимові місяці та російські ракетні обстріли, оскільки побоювання щодо нового наступу Москви зростають

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