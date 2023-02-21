До і після. Погляд з супутника на міста України, зруйновані Росією

Понад 170 тисяч зруйнованих житлових будинків по всій Україні. Це – один з наслідків повномасштабної збройної агресії Росії, яка розпочалась 24 лютого минулого року. Такі дані станом на січень 2023 року наводить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Але ця статистика продовжує зростати щодня, поки триває війна, після чергових обстрілів російською армією українських міст, сіл та селищ. Журналісти «Схем» обрали декілька знімків із космосу, щоб побачити різницю між тим, як виглядали міста чи селища до 24 лютого 2022 року та після. Одні населені пункти зруйновані частково, інші – майже повністю стерті з лиця землі. Рубіжне Місто в Сєвєродонецькому районі на заході Луганської області, яке потрапило під російську окупацію з середини травня 2022 року і досі залишається неконтрольованим українською владою. За даними очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, це місто зруйноване на 90%. На супутникових знімках можна побачити, як виглядало місто у жовтні 2020 року та у вересні 2022 року. Крім житлових будинків, російськими обстрілами зруйновані навчальні заклади – математичний інститут та політехнічний технікум. На верхній частині фото за жовтень 2020-го – це будівлі з зеленими дахами.

Яковлівка Це захоплене окупантами у грудні 2022 року село на півночі Донецької області, поблизу Соледару. Від обстрілів постраждало чимало житлових будинків, а також майже повністю зруйноване велике агропідприємство. Село стало одним із плацдармів для подальшого наступу на сусідній Соледар.

Соледар Це місто, що розташоване за майже 20 кілометрів на північний схід від Бахмуту, загарбники захопили у січні 2023 року. На знімках влітку 2021 року та в січні 2023-го можна побачити масштаб зруйнованих у Соледарі будинків. Зараз російська армія не полишає спроб захопити сусіднє місто Бахмут.

Бахмут Бахмут – місто, в якому точаться важкі бої. Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що армія РФ буде намагатися захопити Бахмут до річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). На супутниковому фото – захоплена наприкінці грудня минулого року російськими військовими частина міста, в якій була житлова багатоповерхова забудова. Інша частина Бахмуту контролюється Збройними силами України.

Покровське Село у Донецькій області, що неподалік від Соледару та Бахмуту. На супутниковому знімку видно, що після російських обстрілів постраждали декілька житлових будинків, а також єдина школа у селі. Покровське було окуповане Росією влітку 2022 року.

Попасна Це місто у Луганській області, яке, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, «розквітає тепер лише в спогадах». Після штурму російських військ, повідомляв Гайдай, Попасну майже вщент зруйнували, в місті доведеться відновлювати ледь не кожну будівлю – це дуже помітно на супутникових знімках. Для порівняння – як виглядала Попасна до початку повномасштабного вторгнення. І після. Нині місто окуповане Росією.

Крім житлових будинків, також зруйновані пам’ятки архітектури – зокрема храм Святого Миколая.

Мощун Село на півночі Київської області на початку повномасштабного вторгнення стало одним із форпостів, які допомогли українським військовослужбовцям виграти битву за Київ. Як повідомлялося, в Мощуні майже з 2,8 тисячі будинків 2 тисячі знищені або дуже сильно зруйновані. Понівечена інфраструктура, аптеки та магазини. Це особливо помітно, якщо дивитись на це село з супутника в 2019 році та наприкінці березня 2022-го, коли Мощун повністю звільнили від російських загарбників.

Ізюм Це місто на сході Харківської області під час окупації слугувало своєрідним воєнним хабом для підрозділів РФ – в якому вони або постійно перебували, або змінювали один одного, або проходили територією далі. Після успішного контрнаступу українських сил у вересні 2022 року Ізюм був деокупований. На супутникових знімках центру міста помітні руйнування: постраждали автостанція, готель, школа, житлові будинки та місцева поліклініка.

Куп’янськ Ще одне місто на північному сході Харківської області, яке перебувало під окупацією Росії майже від початку повномасштабного вторгнення. У вересні ЗСУ звільнили Куп’янськ. Але з того часу російська армія, через близькість до лінії фронту, продовжує обстрілювати місто, руйнуючи житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Від обстрілів окупантів також постраждав місцевий ринок.