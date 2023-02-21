Росія використовує примітивний шлях, як навчав Жуков – Череватий про ситуацію на сході України

Росія використовує примітивний шлях – живою масою намагається виснажити українські сили, повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

«Під час мобілізації їм вдалося набрати цю нову, живу масу. По суті головна сила, яка дозволяє їм тримати градус війни, підтримувати постійні атаки – це жива маса. Немає інших складових. Якихось крутих стратегічних рішень у подоланні противника і немає генералітету, середньої ланки, які могли б їх втілювати. Залишається примітивний шлях – зразка Першої, Другої світової війни. Як навчав їх Жуков – просто живою масою виснажити особовий склад в надії на те, що у них люди ще будуть, а ми на якомусь етапі виснажимось і відійдемо», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, це дуже примітивна тактика, а динаміка втрат є яскравим показником цього.

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Череватий каже, що війська РФ і надалі зосереджують основні свої зусилля на сході України.

«На Бахмутському напрямку – лише за цю добу відбулося 414 обстрілів з ствольної, реактивної артилерії. 56 боєзіткнень. Лише в районі самого Бахмута відбувся 161 обстріл, 25 боєзіткнень. Лиманський та Луганський напрямок залишаються в контрударі ворога. Там він нарощує артилерійський вогонь», – додав він.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.