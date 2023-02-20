Розвідка Британії: війська РФ зазнають «дуже великих втрат» і перебувають під політичним тиском

Російські військові зазнають «дуже великих втрат» на сході України і перед річницею повномасштабного вторгнення перебувають під все більшим політичним тиском.

«Росія продовжує вести кілька напрямків наступу на сході України: Вугледар, Кремінна і Бахмут. За повідомленнями, кількість жертв залишається високою, особливо в Бахмуті й Вугледарі. Зокрема, «елітні» 155-а і 40-а бригади морської піхоти зазнали дуже великих втрат у Вугледарі та, ймовірно, небоєздатні. З наближенням річниці вторгнення російські сили, ймовірно, перебувають під зростаючим політичним тиском», – йдеться в повідомленні, яке в твітері опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

Там додали: цілком ймовірно, що до річниці Росія стверджуватиме, що Бахмут захоплений, незалежно від реальної ситуації.

«Якщо весняний наступ Росії нічого не принесе, то напруженість у російському керівництві, ймовірно, посилиться», – заявили у розвідці.

Російські війська щонайменше вісім разів оголошували дати захоплення Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

Після бахмутського напрямку другою найбільш «гарячою» ділянкою фронту російсько-української війни є Вугледар. З огляду на тривалість та інтенсивність спроб наступу російських військ та артилерійські обстріли, ця ділянка не поступається Бахмуту.

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