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Розвідка Британії: війська РФ зазнають «дуже великих втрат» і перебувають під політичним тиском

Пошкоджені Силами оборони України російські танки під Вугледаром після спроби армії РФ атакувати це місто. Донеччина, лютий 2023 року

Російські військові зазнають «дуже великих втрат» на сході України і перед річницею повномасштабного вторгнення перебувають під все більшим політичним тиском.

«Росія продовжує вести кілька напрямків наступу на сході України: Вугледар, Кремінна і Бахмут. За повідомленнями, кількість жертв залишається високою, особливо в Бахмуті й Вугледарі. Зокрема, «елітні» 155-а і 40-а бригади морської піхоти зазнали дуже великих втрат у Вугледарі та, ймовірно, небоєздатні. З наближенням річниці вторгнення російські сили, ймовірно, перебувають під зростаючим політичним тиском», – йдеться в повідомленні, яке в твітері опублікувало Міністерство оборони Великої Британії.

Українські Сили оборони відбивають російські атаки під Бахмутом
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Українські Сили оборони відбивають російські атаки під Бахмутом

Оборонці України продовжують утримувати Бахмут, відбиваючи одну російську атаку за іншою. Запекла кровопролитна битва триває із липня 2022 року, і її уже назвали «бахмутською м’ясорубкою»

Там додали: цілком ймовірно, що до річниці Росія стверджуватиме, що Бахмут захоплений, незалежно від реальної ситуації.

«Якщо весняний наступ Росії нічого не принесе, то напруженість у російському керівництві, ймовірно, посилиться», – заявили у розвідці.

Російські війська щонайменше вісім разів оголошували дати захоплення Бахмута.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики кажуть, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

Після бахмутського напрямку другою найбільш «гарячою» ділянкою фронту російсько-української війни є Вугледар. З огляду на тривалість та інтенсивність спроб наступу російських військ та артилерійські обстріли, ця ділянка не поступається Бахмуту.

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