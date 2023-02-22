Буданов: із середини й до кінця весни будуть «вирішальні бої»

Від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю виданню Forbes Україна.

«Нічого не змінилося. Із середини й до кінця весни будуть вирішальні бої… Це переломний момент», – сказав очільник ГУР.

У відповідь на пропозицію накласти футбольну аналогію на рік повномасштабної війни, Буданов сказав: «Рахунок 1:1, а хвилина 70-та. Це субʼєктивне бачення».

За словами голови ГУР, «великий наступ» Росії вже триває, але відбувається він так, «що не всі це навіть бачать – такої якості цей наступ. Вони мають стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей».

Буданов також заявив, що з мобілізованих під час першої хвилі мобілізації в Росії майже 300 тисяч осіб 90% відправили на фронт без підготовки.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», – додали у ГУР.

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.