Донбас, війна і «корейський сценарій». Медведчук готує Путіну план для України?

За даними ГУР Міноборони України, просійський політик Віктор Медведчук, обміняний раніше на українських вояків, подає себе в Москві як топ-експерта з питань України і формує коло однодумців. Чи реально Кремль розуміє внутрішню ситуацію в Україні, сподіваючись на можливість поставити на чолі України проросійського політика? Чи Москва планує розчленувати Україну і на чолі однієї з частин поставити Медведчука?

Задум Росії захопити Бахмут Донецької області до 24 лютого – першої річниці початку великої війни – провалився. Тепер Росія ніби хоче до кінця березня вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей. Але Україна сама готує весняний наступ. Скільки триватиме війна?

Що стоїть за «мирним планом» Китаю, який Пекін хоче представити 24 лютого? І чому Китай мовчав рік від початку великої війни?

Про все це наживо у програмі Радіо Свобода «Свобода Live» о 20:00 на @Радіо Свобода: