ЄС оголосив додаткові санкції проти ПВК «Вагнер»

Європейський союз 25 лютого оголосив про додаткові санкції проти російської приватної військової компанії «Вагнер» за «порушення прав людини» в Центральноафриканській Республіці, Судані та Малі, а також через дії окремих «вагнерівців» в Україні, йдеться на сайті Ради ЄС.

«Діяльність ПВК «Вагнер» є загрозою для людей у країнах, де вона діє, і для Європейського союзу. Вона загрожує міжнародному миру і безпеці, оскільки не діє у жодному правовому полі. ЄС сповнений рішучості продовжувати вживати відчутних заходів проти порушень міжнародного права», – заявив Жозеп Боррель, верховний представник із закордонних справ і політики безпеки.

Зокрема, Рада ЄС вирішила включити до списку вісім фізичних і сім юридичних осіб, відповідальних або причетних до серйозних порушень прав людини в Центральноафриканській Республіці та Судані, а також одну особу в рамках режиму санкцій у Малі, відповідальну за «дії, що загрожують миру, безпеці чи стабільності Малі».

«Дві особи також були включені до списку за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. До списку входять два командири ПВК «Вагнер», які брали активну участь у захопленні міста Соледар в Україні у січні 2023 року», – йдеться в повідомленні.

Санкції передбачають замороження активів, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд або транзит через територію ЄС.

У повідомленні йдеться про те, що ЄС «глибоко стурбований» серйозними порушеннями прав людини та зловживаннями (тортури, позасудові, страти, вбивства), скоєні «групою Вагнера».

Сама ПВК «Вагнер» потрапила під санкції Європейського союзу у 2021 році через відповідальність найманців «за серйозні порушення прав людини в Україні, Сирії, Лівії, ЦАР, Судані та Мозамбіку, у тому числі за тортури та позасудові, масові чи довільні страти та вбивства». ООН також звинувачувала найманців ПВК у серії нападів у ЦАР та порушенні прав людини – незаконні затримання, зґвалтування, тортури та страти.

Наприкінці січня влада США офіційно оголосила ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією та ввела санкції проти пов’язаних з військовою компанією та її засновником Євгеном Пригожиним структур.