Євросоюз офіційно затвердив десятий пакет санкцій проти Росії

Європейський союз офіційно затвердив новий десятий пакет санкцій проти Росії, йдеться в повідомленні голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля в твіттері в суботу, 25 лютого.

«Ухвалено 10-й пакет санкцій: до списку включено 121 фізичну та юридичну особу, введено значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборонено російські пропагандистські ЗМІ», – зазначив Боррель.

Він повідомив, що ЄС залишається єдиними в своїй рішучості «завдати шкоди російській військовій машині».

«У межах наших (санкційних – ред.) списків ми націлені на тих, хто несе відповідальність за депортацію та насильницьке усиновлення не менше ніж 6000 українських дітей. Це явне порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції, про що я вчора говорив у Раді Безпеки ООН», – зазначив Боррель.

24 лютого Європейський союз схвалив нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Це рішення оголошене через рік після початку війни. 10-й санкційний пакет передбачає скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро.

Для Росії відтепер ускладнюється отримання деталей для авіаційних двигунів, антен та іншої електроніки. ЄС оголосив, що з нього до РФ більше не надходитиме жодної технології, яка може бути використана у військових цілях, повідомляють світові ЗМІ.

ЄС схвалив і санкції проти Ірану – за постачання Росії безпілотників-камікадзе. Як повідомляє канал «Євроньюз», покараний Корпус вартових ісламської революції.