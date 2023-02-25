«Фрагментація буде найближчим часом» – Данілов про Росію

Секретар РНБО Олексій Данілов під час марафону Радіо Свобода відзначив, що допомога Заходу зараз більша ніж, у лютому й березні, але там не хочуть погоджуватися з процесом фрагментації Росії.

«Наші прогнози, аналітичні висновки приходять до того, що фрагментація Росії є процесом, який вже запущений. Захід з цим не хоче погоджуватися».

Таку позицію Заходу Олексій Данілов вважає помилковою. Також він висловив обурення словами голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля про «великий російський народ».

«Це має всіх обурювати. Ну який великий російський народ, якщо цей народ плескає вбивці, Путіну, якщо він його підтримує, якщо вони підтримують сюди на нашу територію своїх чоловіків, синів для того, щоб вони вбивали наших дітей? Яка велич?»

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Олексій Данілов також застеріг, що до фрагментації Росії треба готуватися. Адже, за його словами, наявна там ядерна зброя в будь-який момент може опинитись під контролем якогось із російських військових приватних угрупувань.

«До того часу, поки Росія не фрагментується, до того часу, поки ми не будемо в безпеці відносно цього божевільного сусіда, ніяка війна зупинитися не може», – додав він.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».