«Наше суспільство було готове до війни» – секретар РНБО Данілов

Перші «дзвіночки» загострення війни були ще у жовтні 2021 року, про це під час марафону Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«У нас було декілька сценаріїв відносно початку війни. Після вторгнення ми отримали трофейну карту псковських десантників одної з частин, яка безпосередньо мала заходити по маршруту на цій мапі і там були дати, коли видавали мапи. По цих мапах ми зрозуміли, що вона мала бути видана 20 числа. Там була дата «20.02». Такі мапи видаються за день до початку війни, до активних бойових дій. Це було перекресленою. І потім була друга дата: 22 лютого».

Олексій Данілов наголосив, що війна розпочалася не 24 лютого, а з моменту, коли Путін вдерся на український Кримський півострів, а перед повномасштабним вторгненням 23 лютого по всій країні запровадили надзвичайний стан.

«Перші дзвіночки почалися 30 жовтня 2021 року. Починаючи з 2020 року ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни. Наше суспільство було готове до війни. Воно було єдине. І коли настав час 24 лютого, я свідомий того, що відбувалося в кожному місті нашої країни».

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».