Євросоюз схвалив 10-й пакет санкцій проти Росії

Європейський союз схвалив нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Це рішення оголошене через рік після початку війни. 10-й санкційний пакет передбачає скорочення експорту промислових товарів на 11 мільярдів євро.

Для Росії відтепер ускладнюється отримання деталей для авіаційних двигунів, антен та іншої електроніки. ЄС оголосив, що з нього до РФ більше не надходитиме жодної технології, яка може бути використана у військових цілях, повідомляють світові ЗМІ.

ЄС схвалив і санкції проти Ірану – за постачання Росії безпілотників-камікадзе. Як повідомляє канал «Євроньюз», покараний Корпус вартових ісламської революції.

Значно ускладнюється і співпраця Євросоюзу з кількома російськими банками.

Остаточне схвалення санкцій очікується рано в суботу, якщо жодна країна ЄС не висуне останнє заперечення.

Далі відомості про фізичних та юридичних осіб, включених до списку, будуть опубліковані в офіційному бюлетені Європейського союзу.

Один дипломат ЄС повідомив AFP, що в списку перебувають 120 фізичних та юридичних осіб і ще три російські банки.