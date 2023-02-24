Британія ввела нові санкції проти РФ. У списку – матір Аліни Кабаєвої

Великобританія 24 лютого розширила санкційний список, включивши в нього 92 людини і компанії РФ. Зокрема, персональні санкції запроваджені проти матері олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої Любові. Аліну Кабаєву численні розслідування називають матір’ю дітей президента Росії Володимира Путіна.

До повномасштабного вторгнення західні країни не внесили родинне оточення Путіна в свої санкційні списки, пояснюючи це небажанням провокувати Москву. Втім згодом змінили свою позицію.

Так, у санкційному списку Великої Британії від 24 лютого опинилися колишній охоронець Путіна, губернатор Тульської області Олексій Дюмін, колишній очільник російського уряду Віктор Зубков, який зараз очолює раду директорів державного «Газпрому», віцепрем’єр Олександр Новак, голова Мінцифри Максут Шадаєв, давній знайомий Путіна, гендиректор оператора «Північний потік-2» Маттіас Варніг, керівний менеджмент «Аерофлоту» і оборонних компаній «Алмаз-Антей» і «Ростех».

Запроваджено й обмеження проти банків «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Банк Зеніт» і «МТС-Банк», в країну заборонено ввозити електронні компоненти, авіадеталі та радіоелектроніку, які потенційно можуть бути використані у військовому виробництві.

Крім того, санкції запроваджені проти п’яти керівників іранської держкомпанії «Індустрія Кудс» – виробника безпілотників, які російська армія використовує в Україні.

Свої санкції до річниці вторгнення, як очікується, оголосять 24 лютого і США. Євросоюз повинен був погодити на цю дату 10-й санкційний пакет, але переговори не увінчалися успіхом.

Раніше сьогодні стало відомо про санкції проти РФ з боку Австралії та Нової Зеландії.