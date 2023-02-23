США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на 2 мільярди доларів – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена планує 24 лютого оголосити про виділення ще 2 мільярдів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), повідомляє CNN із посиланням на неназваного американського високопосадовця.

На відміну від комплектів зброї, які надаються безпосередньо зі складів у США та можуть бути швидко доставлені в Україну, пакети USAI купуються або постачаються за контрактом із підприємствами оборонної промисловості. Допомога з використанням цього механізму може потребувати набагато більше часу, але є сигналом щодо довгострокових зобов’язань США в українсько-російській війні.

Новий пакет допомоги включатиме ракети до систем HIMARS, 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, кілька типів БПЛА, обладнання для протидії ворожим безпілотникам, обладнання для розмінування та безпечного звʼязку, фінансування навчання українських військових та обслуговування техніки.

Лише три дні тому США оголосили про 32-ге за час повномасштабної війни постачання американського обладнання для України вартістю 450 мільйонів доларів. Оголошення про той пакет допомоги було зроблене 20 лютого під час несподіваного візиту американського лідера Джо Байдена до Києва, де він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.