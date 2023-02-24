Австралія надасть Україні додаткові безпілотні авіаційні системи

Уряд Австралії надасть Україні додаткові безпілотні авіаційні системи (UAS). Ці системи забезпечують розвідку на полі бою, спостереження та рекогностування для Збройних сил України, повідомив уряд цієї країни.

«Сьогодні виповнюється рік, як Росія розпочала незаконне та аморальне повномасштабне вторгнення в Україну. Ми сумуємо про незліченні втрати, яких зазнала Україна. Ми шануємо непохитну рішучість і силу українського народу, який протистоїть агресії Росії, яка триває. Ми пишаємося тим, що стоїмо разом з Україною, коли вона захищає свій народ, свою територію та свій суверенітет», – йдеться в повідомленні.

Австралійський уряд також повідомив, що перша ротація з близько 200 українських новобранців закінчує військову підготовку у Британії за підтримки персоналу сил Оборони Австралії.

Також повідомляється, що уряд Австралії запровадив подальші цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 90 осіб, а також санкції щодо 40 організацій. У списку санкцій опинилися російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, працю, міграцію та охорону здоров’я.

«Це найпохмуріша подія для народу України. Через рік після неспровокованого, невиправданого та незаконного повномасштабного вторгнення Росії вартість російської агресії не піддається підрахунку. Перед обличчям агресії Росії український народ, яким так рішуче керує президент Зеленський, продемонстрував надзвичайну силу та мужність. Ми продовжуємо бути з Україною», – сказав прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі.

Наразі Австралія запровадила понад 1000 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Австралія також приєдналася до 140 інших держав-членів, які підтримали резолюцію, яка закликає до справедливого миру в Україні на екстреній сесії Генсамблеї ООН.