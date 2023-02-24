Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ через війну в Україні

Нова Зеландія у річницю російського військового вторгнення в Україну запровадила проти Москви нові санкції. До чорного списку потрапили кілька десятків російських чиновників та юридичних осіб із РФ. Влада Нової Зеландії назвала це «одним із найбільших раундів» обмежень.

Як заявила голова МЗС Нової Зеландії Наная Махута, санкції стосуються 87 громадян Росії, серед яких політики та військові.

«Разом ми прагнемо чинити тиск на Росію, щоб вона змінила курс, обмежуючи її здатність фінансувати та озброювати війну в Україні», – заявили в уряді Нової Зеландії.

Раніше сьогодні стало відомо, що уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо 90 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 40 юридичних осіб РФ. Також Австралія надасть Україні безпілотники.