ЗМІ: у британському реєстрі офшорних власників нерухомості є дані наближених до Путіна олігархів РФ

Реєстраційна палата Великобританії виклала у публічний доступ реєстр бенефіціарних власників нерухомості, у якому видання «Важные истории» виявило прізвища наближених до Володимира Путіна російських олігархів.

Відкривши реєстр, британська влада розраховує боротися з економічними злочинами та ефективніше застосовувати санкції.

Великобританія зажадала від усіх бенефіціарних власників нерухомості зареєструватись у реєстрі до 31 січня 2023 року, але, як зазначає видання, далеко не все це зробили.

Так, журналісти не знайшли у реєстрі офшори, на які записано відомі резиденції російських олігархів – Романа Абрамовича, Алішера Усманова, Олега Дерипаски, Андрія Гур'єва та інших.

Пресслужба реєстраційної палати Великобританії підтвердила журналістам, що реєстрація продовжується, і висловила сподівання, що зрештою в реєстрі опиняться усі, хто там має бути.

Серед тих, кого в реєстрі виявили, є Андрій та Віктор Якуніни, сини ексглави РЗ Володимира Якуніна, проти якого введено санкції США, Великобританії, Канади, Австралії та України. Якуніни, за даними реєстру, володіють елітним будинком, квартирою та паркувальним місцем у Лондоні загальною вартістю 13,7 млн фунтів стерлінгів.

Згідно з реєстром, земельною ділянкою в Лондоні вартістю 96,8 млн фунтів стерлінгів через офшор Kerrera Limited володіє Ірина Берьозкіна, дружина власника групи ЄСП Григорія Березкіна. Сам Берьозкін перебуває під санкціями Великобританії та Євросоюзу як близький до Володимира Путіна бізнесмен, який отримує вигоду від російського режиму.

Ще один російський бізнесмен, Андрій Мельниченко, засновник «Єврохім», СУЕК, МДМ-банку, володіє, згідно з реєстром, через офшор Valton Limited мезонетом у центрі Лондона на Eaton Place в елітному районі Белгравія, недалеко від Букінгемського палацу. 5 млн фунтів стерлінгів Мельниченко перебуває під санкціями ЄС, Великобританія, США та інших країн як бізнесмен, який підтримує дії російського уряду і отримує від них вигоду.

Журналісти також знайшли в реєстрі котедж, будинок та квартиру загальною вартістю 30,2 млн. фунтів стерлінгів, які через Barker Equity Limited належать засновнику «Скартела» (бренд Yota) Сергію Адоньєву. У січні цього року Адоньєв та його сини підпали під санкції США.

Також у реєстрі значиться нерухомість бізнес-партнера Романа Абрамовича, співвласника «Євразу» Олександра Фролова. Йому через офшори Springvale Worldwide Limited та Eastcotts Management Limited належить квартира, дві земельні ділянки та сосновий ліс. Загальна вартість цієї нерухомості складає 39,2 млн фунтів стерлінгів. На Фролова, як на бізнесмена, який працює у стратегічних секторах російської економіки, накладено санкції владою Великобританії, України та Нової Зеландії.

Є в британському реєстрі і Анжеліка Хан, дружина глави співвласника «Альфа-Груп» Германа Хана. Їй через офшор Apilosa Corporation належить маєток в елітному районі Белгравія вартістю 62 млн фунтів стерлінгів. Анжеліка та Герман Хан перебувають під санкціями ЄС та Великобританії через входження до оточення Володимира Путіна.