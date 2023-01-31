Британія планує передати гроші Абрамовича від продажу «Челсі» на допомогу Україні – Telegraph

Уряд Великобританії планує передати 2,3 мільярди фунтів стерлінгів, отриманих російським мільярдером Романом Абрамовичем від продажу лондонського футбольного клубу «Челсі», до фонду допомоги жертвам війни в Україні, повідомляє видання The Telegraph із посиланням на джерела в уряді.

За даними видання, влада чекає на схвалення Євросоюзу, оскільки Абрамович перебуває під санкціями ЄС. Остаточне вирішення питання може тривати кілька тижнів.

The Telegraph пише, що ідея створення фонду, в який планують відправити гроші, належить самому Абрамовичу. Вона виникла, коли мільярдер на початку березня минулого року зіткнувся із санкціями через війну в Україні.

Угода з продажу «Челсі» була зреалізована наприкінці травня минулого року. Клуб продали за 4,25 млрд фунтів стерлінгів консорціуму під керівництвом американського інвестора Тодда Болі. Кошти від продажу поклали на спеціальний банківський рахунок і заморозили.