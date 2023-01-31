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Британія планує передати гроші Абрамовича від продажу «Челсі» на допомогу Україні – Telegraph

Британська влада чекає на схвалення ідеї Євросоюзом, оскільки Роман Абрамович перебуває під санкціями ЄС

Уряд Великобританії планує передати 2,3 мільярди фунтів стерлінгів, отриманих російським мільярдером Романом Абрамовичем від продажу лондонського футбольного клубу «Челсі», до фонду допомоги жертвам війни в Україні, повідомляє видання The Telegraph із посиланням на джерела в уряді.

За даними видання, влада чекає на схвалення Євросоюзу, оскільки Абрамович перебуває під санкціями ЄС. Остаточне вирішення питання може тривати кілька тижнів.

The Telegraph пише, що ідея створення фонду, в який планують відправити гроші, належить самому Абрамовичу. Вона виникла, коли мільярдер на початку березня минулого року зіткнувся із санкціями через війну в Україні.

Угода з продажу «Челсі» була зреалізована наприкінці травня минулого року. Клуб продали за 4,25 млрд фунтів стерлінгів консорціуму під керівництвом американського інвестора Тодда Болі. Кошти від продажу поклали на спеціальний банківський рахунок і заморозили.

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