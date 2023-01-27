Роль Абрамовича як посередника у переговорах із Києвом послабилась – WSJ

Спроби російського мільярдера Романа Абрамовича «посприяти» у завершенні війни РФ проти України, врятувавши при цьому свою репутацію на Заході і особисті статки, упродовж майже року не увінчалися успіхом. Тепер його «миротворча» роль зводиться до переговорів щодо обміну полоненими та «зернової угоди», пише видання The Wall Street Journal.

Українські та західні чиновники заявили виданню, що більше не очікують від Абрамовича ключової ролі посередника у діалозі щодо розв’язаної РФ війни проти України. Як пише WSJ, мотиви Абрамовича навпаки викликають сумніви у представників Заходу, які бачать у них винятково спроби домогтися скасування санкцій.

Офіційні особи США заявили, що ставляться до Абрамовича все обережніше, але поки що утримуються від того, щоб піти за Великобританією, Канадою та Євросоюзом і запровадити проти нього санкції, на чому наполягає Україна.

Київ нещодавно вніс Абрамовича у свій список санкцій, але дія санкцій призупинена доти, доки не будуть повернуті військовополонені.

За словами джерел видання, Абрамович залишається прийнятним посередником для президента Росії Володимира Путіна, України та її союзників. Вони стверджують, що з початку війни в Україні Абрамович особисто зустрічався з Путіним і кілька разів розмовляв із ним телефоном. Бізнесмен доводить до Путіна позицію Києва, а потім переказує думку Кремля українській стороні, пише The Wall Street Journal. Зокрема, він допомагає з невеликими обмінами полонених кожні кілька тижнів.

Як заявив виданню радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, Абрамович «може грати роль, якщо є необхідність втручатися у якісь питання», але це не роль посередника, яку він мав у перших раундах переговорного процесу.

Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, Великобританія та Канада запровадили санкції проти російських мільярдерів, зокрема Романа Абрамовича. Активи Абрамовича заморозили. Він же домагається зняття санкцій.

Водночас Абрамович не потрапив до списку санкцій США. Україна попросила Білий дім не вводити проти нього санкції після того, як бізнесмен став неофіційним посередником у мирних переговорах, які представники України та Росії проводили у Туреччині невдовзі після початку війни.

Після потрапляння в списки санкцій Абрамович продав англійський футбольний клуб «Челсі» ( за понад 5 млрд дол) і заявив, що отримані кошти підуть на допомогу постраждалим в Україні.

Роман Абрамович регулярно займав високі місця у рейтингу найбагатших людей планети. Його називали олігархом, близьким до Володимира Путіна, хоча сам він це заперечує.