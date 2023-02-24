США посилили санкції проти Москви у річницю вторгнення в Україну

Сполучені Штати оголосили про нові санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.



Як повідомляє Мінфін США, Вашингтон оголошує про нові обмеження щодо металургійного та гірничодобувного секторів економіки РФ, російських банків, а також застосовує санкції щодо 22 фізичних та 83 організацій.



«Протягом минулого року ми вжили заходів з історичною коаліцією міжнародних партнерів, щоб погіршити військово-промисловий комплекс Росії та зменшити доходи, які вона використовує для фінансування своєї війни. Наші санкції мали як короткостроковий, так і довгостроковий вплив. Наші сьогоднішні дії з нашими партнерами з G7 показують, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – сказала міністр фінансів Джанет Єллен.

За повідомленням, десятки юридичних та фізичних осіб, які сьогодні потрапили під санкції, працюють у галузях, які зрештою підтримують війну Росії проти України. Це компанії, які виробляють або імпортують спеціалізоване високотехнологічне обладнання, яке використовується російськими оборонними підприємствами.

З лютого 2022 року Міністерство фінансів США запровадило понад 2500 санкцій у відповідь на війну Росії проти України. Обмеження тісно координувалися з союзниками та партнерами, понад 30 країн запровадили санкції чи подібні заходи проти Росії після початку її агресії.

24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».