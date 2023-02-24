Блінкен: Путін може припинити війну проти України

Президент Росії Володимир Путін все ще може припинити війну проти України, йдеться в заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена у річницю російського повномасштабного вторгнення.

«Президент Путін розпочав цю незаконну війну, і він має можливість її припинити. Сполучені Штати рішуче підтримують Україну, коли вона захищає себе, і ми продовжуватимемо це робити, доки суверенітет України не буде поважатися, а народ України зможе творити своє обране демократичне майбутнє в свободі та мирі», – йдеться в заяві, опублікованій на сайті Держдепу США.



За словами Блінкена, ця війна знищила міжнародну репутацію Росії, залишила Росію ослабленою та ізольованою, зруйнувала її економіку. Крім того, війна РФ проти України загострила глобальну продовольчу кризу, дестабілізувала енергетичні ринки та підірвала міжнародний мир і безпеку.

«Ця війна є спробою захопити територію України та перешкодити її незалежному, демократичному шляху. Боротьба України, рішучість і стійкість її народу стали джерелом натхнення для усього світу, демонструючи, що їх не залякати. Незламна воля України згуртувала світ навколо себе, сумлінні люди в усьому світі об’єдналися заради України», – додається в заяві.

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24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

ООН задокументувала загибель щонайменше 8 006 цивільних людей і поранення 13 287 протягом останніх 12 місяців в Україні внаслідок повномасштабної війни, яку почала Росія. В організації наголошують, що реальні цифри є вищими.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».