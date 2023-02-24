Моравецький: Польща готова до навчання українських пілотів на F-16

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова до навчання українських пілотів на західних винищувачах.

«Чи ми готові ми навчати українських пілотів на F-16? Так, ми готові до проведення таких навчань на F-16 у Польщі», – сказав він на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Прем’єр Польщі наголосив, що це має бути узгоджено в рамках більш широкої коаліції.

«Але Польща готова проводити такі навчання. Дуже важливо, аби українське небо нарешті було безпечне», – додав Моравецький.

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Британія надіслала в Україну боєприпаси та зброю, зараз навчає українських військових використовувати британські танки.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.