Financial Times: ЄС розслідує зростання експорту до країн, що є сусідами Росії

Євросоюз планує провести розслідування зростання експорту до країн, що є сусідами Росії, вважаючи, що таким чином постачальники можуть обходити західні санкції, пише Financial Times.

Значне зростання експорту товарів з ЄС до сусідніх із Росією країн викликає питання, чи поставляються через ці країни товари, які потрапили під антиросійські санкції, сказав виданню спеціальний представник ЄС із санкцій Дейвід О'Салліван.

«Ми бачимо масштабне падіння торговельних потоків з ЄС до Росії та незвичайні сплески у торгівлі з третіми країнами, особливо з тими, що перебувають у безпосередній близькості від Росії», – сказав він. Водночас О'Салліван не назвав країни, які здійснюють реекспорт європейських товарів до РФ, пославшись на «презумпцію невинуватості».

FT зазначає, що, згідно з аналізом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Вірменія, Киргизстан і Туреччина суттєво наростили імпорт із західних країн та експорт до Росії. Це зростання, як наголошують журналісти, збігається з більш як 50-відсотковим падінням експорту ЄС, США та Великої Британії до Росії порівняно із середнім показником у 2017–2019 роках.

Одним із можливих чинників зміни моделей торгівлі, як пише FT, є те, що західні компанії добровільно відмовляються від прямих продажів до Росії, навіть коли їхня продукція не підпадає під санкції. У коментарі виданню головний економіст ЄБРР Беата Яворчик зазначила, що останнім часом спостерігається збільшення експорту товарів із ЄС, які потенційно можуть потрапляти під санкції.

Одним із заходів щодо боротьби з обходом санкцій ЄС, як зазначає FT, стала запущена 22 лютого Єврокомісією онлайн-платформа, за допомогою якої можна анонімно повідомити про факти порушень Росією та Білоруссю запроваджених проти них економічних обмежень.

Раніше про значне зростання експорту товарів із ЄС у сусідні з Росією країни колишнього СРСР заявили експерти дослідницької компанії Euromonitor International.

За даними Євростату, на які посилаються в Euromonitor International, експорт із Європи до Росії після запровадження санкцій у період із березня до листопада 2022 року впав на 47% порівняно з аналогічним періодом 2021 року і становив 36,3 млрд євро. Але при цьому експорт європейських товарів у сусідні з Росією країни (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Грузія, Узбекистан і Киргизстан) за аналогічний період 2022 року зріс на ті ж 48% і становив 20,3 млрд євро.

Про те, що Росія активно використовує реекспорт товарів з ЄС для обходу санкцій через контрабанду та закупівлі через країни колишнього СРСР, Радіо Свобода вже повідомляло. Наразі ці дані отримали офіційне статистичне підтвердження.

Euromonitor наголошує, що основне зростання експорту з ЄС до країн колишнього СРСР припало саме на товари, які підпали під антиросійські санкції, – воно склало 95%. Експорт цих товарів до Росії впав на 71%. Наприклад, у листопаді 2021 року сукупний експорт цих типів товарів до Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Узбекистану та Киргизстану склав лише 500 млн євро, а в листопаді 2022 року зріс утричі і склав уже 1,5 млрд євро.

Раніше Рада Європейського союзу продовжила дію економічних санкцій, повʼязаних із банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії, до 31 липня 2023 року. Ці обмежувальні заходи складаються з широкого спектру секторальних заходів, у тому числі обмежень на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та товари розкоші.

Після початку російської агресії в Україні Євросоюз запровадив девʼять нових пакетів санкцій, які накладають обмеження на 1300 фізичних та 120 юридичних осіб.