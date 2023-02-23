Президентка Європарламенту: «Важливо, щоб росіяни наочно бачили результат санкцій»

Президентка Європарламенту Роберта Мецола в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявила, що новий десятий пакет санкцій ЄС «мусить бути сильним ударом» для Росії.

«Він має справді відчуватися, бо дієві санкції – це ті, які утискають людей з найближчого оточення Путіна. І важливо, щоб росіяни наочно бачили результат цих санкцій», – сказала Мецола.

За її словами, «кожен новий пакет санкцій складніший за попередній. І Європейський парламент закликає до включення фізичних осіб до санкційного пакету. Це надсилає чіткий сигнал про те, що ми не тільки не втомилися, а і наша відповідь на загрозу з боку Росії є пропорційною».

Президентка Європарламенту також заявила, що ЄС обговорює можливість санкції проти російської ядерної промисловості, а також проти виробників ракет і дронів, до чого закликав президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Брюсселя 9 лютого.

Повне ексклюзивне інтерв’ю Роберти Мецоли на платформах Радіо Свобода дивіться і читайте 24 лютого.

Від початку повномасштабного вторгнення ЄС запровадив дев'ять пакетів санкцій проти Росії, проте обмеження не стосуються російської атомної енергетики. Росія має багато атомних проєктів за кордоном і «Росатом» відіграє важливу роль у торговельних зв’язках Москви за межами Росії.

Україна закликає ЄС застосувати санкції проти атомної енергетики Росії, оскільки більша частина коштів, зароблених на атомних проєктах, йде на фінансування війни.