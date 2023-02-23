Парламент підтримав постанову про санкції щодо російських фінустанов на пів століття

Верховна Рада у четвер ухвалила постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти фінансових установ РФ терміном на 50 років, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його даними, відповідне рішення підтримали 325 депутатів.

«Санкції впроваджуються строком на 50 років, будуть застосовані до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ, зокрема: Центрального банку Росії; небанківських кредитних організацій; операторів платіжних систем; професійних учасників фондового ринку; страхових компаній; інвестфондів; інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в РФ», – зазначив Железняк.

22 лютого президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту проєкт постанови про затвердження санкцій РНБО проти російських фінсустанов на пів століття.

Днями Україна також запровадила нові санкції проти Московської біржі та російських банкірів. До списку потрапили члени наглядових рад та заступників керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій 333 особи. Обмеження запроваджуються проти російських банкірів терміном десять років.