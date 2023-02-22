ВР отримала для розгляду рішення РНБО про санкції на 50 років проти фінустанов РФ

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій проти фінансових установ Російської Федерації терміном на 50 років.

Відповідний проєкт постанови від 22 лютого зареєстрований на сайті парламенту.

«Застосувати строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до всіх банків, що зареєстровані/мають місцезнаходження в Російській Федерації, в тому числі Центрального банку Російської Федерації, небанківських кредитних організацій, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхових компаній, інвестиційних фондів та інших установ, що зареєстровані/мають місцезнаходження в Російській Федерації, які надають фінансові послуги», – йдеться у рішенні РНБО.

Передбачається також зупинення операцій з активами, що належать фінустановам РФ, заборона встановлення ділових відносин (у тому числі кореспондентських відносин) з фінустановами РФ, заборона вчинення правочинів з фінустановами Росії та інші заходи.

Днями Україна запровадила нові санкції проти Московської біржі та російських банкірів. До списку потрапили члени наглядових рад та заступників керівників російських банківських установ. Загалом у списку санкцій 333 особи. Обмеження запроваджуються проти російських банкірів терміном десять років.