Боррель оцінив вплив санкцій на економіку Росії

Росія минулого року заробила на продажі нафти і газу, але ситуація змінюватиметься, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель.

«Минулий рік був для Росії добрим, бо ціни на енергоносії злетіли до неба. У липні-серпні ми платили по 300 євро за мегават/годину електроенергії, в 6-10 разів більше, ніж до війни. І ми, як і раніше, залежимо від російської нафти та газу. Ми продовжували купувати їх і за найвищою ціною. Тому вони добре заробили», – відзначив Жозеп Боррель в інтерв’ю.

Але, за його словами, ситуація змінюється, бо Росія втратила основного покупця газу, тобто країни ЄС.

«Росія втрачає гроші. Подивіться на цифри: дефіцит бюджету в січні цього року у 14 разів більший, ніж у січні минулого року. Торгівля: прибутки від нафти скорочуються. Дивіться, вони одержують по 40 доларів за барель нафти Urals, 40, коли за Brent платять 80. Торгівля скорочується, дефіцит держбюджету зростає, і товарообіг також упав. Великий дефіцит торговельного балансу. Тож російській економіці буде завдано удару», – вважає голова дипломатії ЄС.

Разом із цим він зауважив, що миттєвого ефекту не буде. Втім, на його думку, навіть за таких умов це завдасть сильних збитків Росії.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України 24 лютого 2022 року Євросоюз ухвалив уже дев'ять пакетів санкцій щодо Росії. Жоден із них не включає ембарго на російський газ. Нині тривають переговори щодо десятого пакету санкцій. При цьому Росія припинила постачання до частини країн Євросоюзу, а деякі самі відмовилися від російського газу.