Світовий банк виділить Україні грант на 2,5 мільярда доларів

Світовий банк оголосив 24 лютого, що виділить Україні черговий пакет допомоги обсягом 2,5 мільярда доларів. Кошти витрачаються на мирні цілі: підтримку критичної інфраструктури та адміністративних функцій. Фінансування здійснюватиметься за підтримки американського Агентства міжнародного розвитку (USAID).

Раніше Світовий банк уже підтримував Україну, що воює, виділяючи кошти на підтримку охорони здоровʼя, шкіл, пенсійного забезпечення, а також на допомогу українським біженцям. Загальний обсяг виділеного фінансування становив понад 20 мільярдів доларів.

Президент Світового банку Дейвід Мальпасс заявив, що зусилля його організації допомогли приблизно 12 мільйонам українців. Він запевнив, що банк і надалі надаватиме Україні підтримку в реконструкції та відновленні того, що було зруйноване війною.

Також 24 лютого Міжнародний валютний фонд оголосив, що запроваджує спеціальну кредитну програму для України на суму близько 15 мільярдів доларів. Вона має бути остаточно готова до березня. За словами міністра фінансів США Джанет Єллен, програма МВФ стане доповненням до нового пакету американської допомоги у розмірі 10 мільярдів доларів, який готується у Вашингтоні.

Світовий банк – міжнародна фінансова організація, яка допомагає країнам, що розвиваються, а також опікується усуненням наслідків стихійних лих і військових конфліктів. Її учасниками є 189 країн світу.