Президент України Володимир Зеленський заявив про «покращення відносин України й Ізраїлю, яке почалось». Він сказав про це 24 лютого під час пресконференції для українських й іноземних ЗМІ «Лютий. Рік незламності».

«Довгий час під час цієї війни я хотів підтримки Ізраїлю: не лише від населення, а і від лідерів, політикуму… Україна має історично прекрасні відносини з Ізраїлем. У нас було багато різних розмов на різних рівнях, із різним керівництвом: публічних, непублічних, на різних територіях. Було складно змінити позицію, бо в Ізраїлю непроста ситуація з Росією, Іраном, Сирією тощо. Я хотів, щоб вони не були медіаторами в цій війні, а обрали сторону, сторону України, бо не уявляю, як Ізраїль може підтримувати війну», – сказав голова держави.

«Я хочу відповісти на ваше запитання, я знаю всі відповіді на ваше запитання, але не зможу вам їх дати, я не можу підставити покращення відносин України і Ізраїлю, яке почалось», – додав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, як Ізраїль допомагає Україні скоротити іранську військову допомогу Росії.

16 лютого після зустрічі з ізраїльським колегою Елі Коеном міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ очікує ухвалення Ізраїлем рішень щодо надання військової допомоги України – насамперед йдеться про захист українського неба.

Своє перебування на посаді очільника зовнішньополітичного відомства Елі Коен розпочав із заяви, що Ізраїль «менше говоритиме публічно» про війну Росії проти України, але «наша значна гуманітарна допомога Україні продовжиться».

На початку лютого премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що його країна не відкидає надання військової допомоги Україні.

Відповідаючи на запитання, чи може Ізраїль надати Києву військову підтримку, Нетаньягу заявив, що «безумовно, розглядає» такий варіант. Він окремо зазначив, що в Ізраїлі готові розглянути постачання в Україну системи ПРО «Залізний купол».

Також голова уряду Ізраїлю сказав, що готовий виступити посередником у переговорах між Росією та Україною, якщо на це погодяться обидві сторони та США.

На початку лютого Іран звинуватив Ізраїль в ударі безпілотника по військовому заводі поблизу центрального міста Ісфаган і пообіцяв відповідь.

Ізраїль давно заявляє, що готовий завдати ударів по іранських цілях, якщо дипломатія не зможе стримати ядерну чи ракетну програми Тегерана, але не коментує конкретні інциденти.

За даними Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), поблизу Ісфагана розташовується підприємство Shahed Aviation Industries, що виробляє дрони-камікадзе Shahed, якими Росія, зокрема, завдає ударів по Україні.