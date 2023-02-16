Ізраїль надасть 200 мільйонів доларів на підтримку медичної інфраструктури України – Коен

Ізраїль продовжить підтримувати надання медичної допомоги українським громадянам, повідомив міністр закордонних справ країни Елі Коен. Про це він заявив під час спільної пресконференції з головою МЗС України Дмитром Кулебою 16 лютого.

Коен нагадав, що Ізраїль розгорнув польовий шпиталь на заході України в березні минулого року, а також приймав поранених українців у своїх лікарнях. За його словами, Тель-Авів планує продовжувати надавати таку підтримку.

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«Ми будемо підтримувати і підтримуємо гарантію на суму понад 200 мільйонів доларів у розбудову інфраструктури, що буде опікуватися питанням охорони здоровʼя та психологічної допомоги. Я також зазначив, що ми будемо допомагати з розробкою розумної системи раннього попередження для України», – сказав голова МЗС Ізраїлю.

Крім того, Коен засудив діяльність Ірану, яка «поширилася на Україну і створює терор і хаос, які вбивають невинних людей».

В Україні 16 лютого з візитом перебуває міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. За його словами, окрім Кулеби, він також має зустрітися з президентом Володимиром Зеленським,відкрити посольство Ізраїлю у Києві, в також відвідати Бучу та Бабин Яр.